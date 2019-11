Wenn die jetzt Mittzwanziger daran denken, welche Punk-Bands vor gut zehn Jahren noch so gehört wurden, dürften Namen fallen wie Green Day, Sum 41, Fallout Boy oder auch The Offspring. Letztere haben mit Liedern wie „Self esteem“ oder „Pretty fly for a white guy“ Hymnen geschaffen, die auch heute noch auf diversen Partys zu hören sind. Anfang 2020 soll es laut dem Gitarristen Kevin Wasserman auch ein neues Album der Band geben. Laut seiner Aussage seien die Arbeiten an der neuen Platte bereits abgeschlossen, lediglich Artwork, Tracklist und Vertriebs-Deal stünden noch aus. Das letzte Album „Days go by“ erschien bereits 2012. Auch wenn die großen Zeiten der Band wohl schon vorbei sind, begeistert ihre Musik auch noch bis heute und wer weiß, vielleicht weiß auch die neue Scheibe alte Fans zu begeistern und das Gefühl von früher wiederzubeleben.

2015 gab die Band Mötley Crüe ihr letztes Konzert mit Alice Cooper in Los Angeles. Danach löste sich die Band auf. Nachdem in den letzten Wochen die Gerüchteküche ordentlich angeheizt wurde, bestätigte die Band nun ihre Wiedervereinigung. Die Glam-Metalband aus den USA wird voraussichtlich auch schon nächstes Jahr ihre 35 Jahre auf Tour fortsetzen. Das Comeback kam übrigens mit einem Knall: In einem Video auf Youtube bestätigte die Band ihre Reunion, indem sie ein Zimmer mitsamt dem Vertrag, der ihnen verbot, weiter als Mötley Crüe aufzutreten, in die Luft jagte. Genauere Informationen gibt es noch nicht, werden aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht lange auf sich warten lassen.

Eine kleine Warnung an dieser Stelle: Die Ärzte gehen nächstes Jahr auf große Stadiontour und die Tickets waren in wenigen Sekunden vergriffen. Deswegen warnt die Band nun vor Schwarzhändlern und vermehrten Fälschungen. Auf der Bandseite gibt es Links mit verifizierten Verkaufsstellen, die auch Rückläufertickets anbieten.

Max Roll