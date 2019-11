Frauen-Potenzial erst spät erkannt

Im 19. Jahrhundert hatten Frauen in Deutschland bis auf wenige Ausnahmen zu Kunstakademien keinen Zugang. Die meisten der jungen Frauen, die ein Studium am Weimarer Bauhaus aufnahmen, brachten bereits eine abgeschlossene Ausbildung in einem pädagogischen oder kunsthandwerklichen Fach mit. Bauhaus-Gründer Walter Gropius proklamierte, dass es keine Unterschiede zwischen dem schönen und starken Geschlecht, absolute Gleichberechtigung, aber auch absolute gleiche Pflichten in der Arbeit aller Handwerker gebe. Doch das wurde nur in der Handweberei, die allgemein als Kunstgewerbe eingestuft wurde, gelebt.

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden Sechs Bauhaus-Frauen in Konzentrationslagern ermordet. Der Bereich, in dem Frauen am Bauhaus stärker in Erscheinung traten, war die Fotografie. Nachdem das Bauhaus 1925 nach Dessau umzog, hatten die Frauen den Gemeinschaftsgedanken stärker verinnerlicht, sahen weniger auf das eigene Werk. Trotzdem hatte Bauhaus-Meister Oskar Schlemmer noch starke Vorurteile. „Wo Wolle ist, ist auch ein Weib, das webt, und sei es nur zum Zeitvertreib“, zitierte die Referentin den Maler, Bildhauser und Bühnenbildner.

Die Zahl der weiblichen Studierenden des Bauhauses sank zunehmend. Ulrike Müller: „Im Wintersemester 1932/33 gab es am Bauhaus in Berlin nur noch 25 Frauen und 90 Männer.“