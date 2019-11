Die Party zum 40. Geburtstag muss ausfallen. Stattdessen packt Markus Wiening seinen Koffer, 50 Eier in den Kühlschrank des geliehenen Wohnwagens, verstaut nebenan vier Brote und Kisten mit Mineralwasser, tankt seinen John-Deere-Schlepper bis zur Halskrause voll mit Diesel und pumpt den Reifenluftdruck auf Straßenniveau. 600 Kilometer hatte der Borghorster Landwirt am Sonntagabend vor der grünen Trecker-Schnauze. Borghorst – Berlin. „Es geht um unsere Zukunft“, beschreibt der örtliche Landwirt den Grund für den Marathon aus dem Münsterland in die Bundeshauptstadt.

Heute Mittag will der Schweinezüchter mit seinem Schlepper vor dem Brandenburger Tor stehen, um mit Tausenden Berufskollegen zu demonstrieren. Wiening hat den Trecker-Höllen-Trip nicht alleine angetreten. Seine Freunde Heiner Schürhoff, Hartwig Weßels und Marc Schulze Schencking sind mit dabei. Die drei Landwirte aus Laer sind sich mit Wiening einig: „Wir müssen für unsere Höfe kämpfen, sonst gibt es die bald nicht mehr“, sagt Heiner Schürhoff, der die Strecke über Osnabrück und Hannover am Computer geplant hat.

Montagmorgen um zwei setzt sich der kleine Zug von Laer aus in Bewegung. Markus Wiening hat den Wohnwagen im Schlepptau. Heiner Schürhoff einen Tieflader, auf dem zwei weitere John-Deere auf ihren Einsatz warten. „Zu viert können wir in einem Rutsch durchfahren. Wir wechseln uns mit dem Fahren ab“, erläutert das Geburtstagskind.

Der Fahrplan für den Montag sieht als abendliches Etappenziel Bad Belzig vor, rund 80 Kilometer vor den Toren Berlins in Brandenburg. Tatsächlich ist das Quartett an dem Sammelpunkt für geschätzte 2000 bis 3000 Schlepper auch pünktlich am Abend vor Ort. Auf dem Hinweg rutschten die Landwirte nämlich völlig unproblematisch durch.

Um 2.11 Uhr hieß es: „Auf geht‘s nach Berlin.“ Um 7.29 Uhr die erste Pause 30 Kilometer vor Hannover. 9.09 Uhr nächster Zwischenstopp mit der Ansage „Bislang tiptop durchgekommen“. 12.56: „Mittagspause in Gardelegen, etwa 150 Kilometer vor Berlin.“

Streckenplaner Heiner Schürhoff hatte mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 km/h kalkuliert. Die Schlepper können bis 50 km/h fahren. Trotz ihrer zwischen sechs und zehn Tonnen „Lebendgewicht“. Den bis zu 250 Pferdestärken sei Dank. Pro Betriebsstunde kalkulieren die Berlin-Fahrer mit rund 15 oder 16 Liter Dieselverbrauch. Dank der großen Tanks reicht eine Füllung wohl bis Berlin. „Dann wird es aber auch Zeit“, weiß Marc Schulze Schencking. Die Tankstellenbetreiber, die im Angesicht der heutigen Demo das ganz große Diesel-Geschäft wittern, freuen sich zu früh. „Die Veranstalter der Demo haben für uns eine eigene Treibstoffversorgung auf die Beine gestellt“, weiß Hartwig Weßels.

Heute, wenn tatsächlich die vorhergesagten 10 000 Traktoren Aufstellung rund um das Brandenburger Tor genommen haben, „ist Berlin dicht“, ist Markus Wiening überzeugt. Und wenn die Politik nicht auf die Landwirt eingeht, „dann machen wir auf jeden Fall weiter.“ So gehe es nicht mehr. „Wir wollen gehört werden.“

Landwirte auf dem Weg nach Berlin 1/5 Steinfurter und Laerer Landwirte wollen nach Berlin: Markus Wiening, Hartwig Weßels, Heiner Schürhoff, Marc Schulze Schencking. Am Sonntag werden die Vorbereitungen getroffen. Foto: Axel Roll

Um 2.11 Uhr geht es in der Nacht zu Montag los: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.“

Um 7.29 Uhr die erste große Pause 30 Kilometer vor Hannover.

Kurzer Stopp um 9.09 Uhr. Kurzer Kommentar von Markus Wiening: „Bislang lief alles tiptop.“

Mittagspause um 12.56 Uhr in Gardelegen. Bis Berlin sind es noch 150 Kilometer.

Das Quartett ist überzeugt, dass die Existenz vieler Höfe auf dem Spiel steht. „Läuft das alles so weiter, ist in den nächsten zehn Jahren ein Drittel der Betriebe verschwunden“, ist Hartwig Weßels überzeugt. Er wolle nicht zu der Generation gehören, die den Hof der Familie aufgeben müsse.

Was die Borghorster und Laerer genauso ärgert, ist das Bauern-Bashing. „Wir sollen die Sündenböcke für alles sein“, schimpft Markus Wiening. Schließlich sei die gesamte Menschheit am Raubbau an der Natur beteiligt. Wir Landwirte werden aber vorgeschoben.“