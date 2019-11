Neuer Investor fürs Weberquartier

Borghorst -

Metro-Stationen in Dubai, das Dickhäuterhaus in Berlin, Wohnquartiere in Düsseldorf, Hamburg und Mariengrün, ein Presswerk für Mercedes sowie zehn Gebäude für den Flughafen BER – um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Und jetzt das Weberquartier in Borghorst. Für die 25 000-Quadratmeter-Industriebrache gibt es einen neuen Entwickler. Die IGP-Projekt GmbH aus Berlin hat das Areal gekauft und will dort – wie die zuvor ausgestiegenen Investoren – ein „lebenswertes Wohn- und Medizinquartier“ bauen, wie IGP-Geschäftsführer Stefan Gräf in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert wird.