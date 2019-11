Schüler „zoffen“ sich häufiger mit Lehrern

Steinfurt -

Zwischen Lehrern und Schülern gibt es häufiger Zoff. Das ist zumindest der Eindruck von Jan Steinmüller, Janine Beiter und Hannah Deitert. Das Trio der mobilen Jugendarbeit der Stadt wird immer öfter in die örtlichen weiterführenden Schulen gerufen, um die Wogen zu glätten. Als Streetworker, das betonte Steinmüller am Mittwochabend in seinem Jahresbericht vor den Mitgliedern des Sozialausschusses, „arbeiten wir aber immer vom Jugendlichen aus“. Will heißen: Der Schüler steht bei den Jugendarbeitern im Mittelpunkt.