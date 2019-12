Die Mitglieder von „Cantata“ wissen, was sie tun, besser gesagt, was sie singen. Bis zum Adventskonzert am kommenden Sonntag gibt es nur noch eine Unwägbarkeit. „Esther ist ein bisschen krank, drücken wir die Daumen, dass es gutgeht“, entlässt Lehnert seine Solistin Esther Dirks. Sie singt die Maria.