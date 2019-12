Wie groß dort der Bedarf ist, insbesondere bei den kleineren Gruppierungen, machte OT-Heim-Leiter Josef Budde bei einer Pressekonferenz am Mittwoch deutlich: „Sie haben oft gar nicht die Möglichkeit, irgendeine Förderung in Anspruch zu nehmen.“ Und da will „Kein in Steinfurt ohne Förderung“ einspringen.

Josef Budde hat eine Art Wunschzettel bei den Einrichtungen in beiden Stadtteilen zusammentelefoniert, von denen die Geburtshelfer der neuen Spendenaktion natürlich möglichst viele erfüllen wollen. Mit im Boot sitzen – wieder – die beiden Werbegemeinschaften und die Gewerbegemeinschaft Sonnenschein. Am Ende soll eine möglichst große Schautafeln mit allen Wohltätern stehen.

Die Bilanz, die die Gewerbetreibenden mit ihren Organisatoren wie Vorteilspartner, Handwerkerkreis oder BNI über die vergangenen sieben Jahre ziehen können, die kann sich sehen lassen, so Werner Otto: „Da sind 35 000 Euro zusammengekommen.“ Das ist Ansporn, es mit der neuen Aktion wenigstens genauso gut zu machen. „Spenden kann jeder“, so Günther Willbrand, „egal ob Unternehmer oder Privatmann.“ Das Konto: DE 10 4035 1060 0092 0074 75.