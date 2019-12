Zum Beginn des neuen Kirchenjahres präsentiert sich das Stadtmuseum, An der Hohen Schule, adventlich geschmückt. Schon Tradition ist es, in die Fenster des früheren Behördenhauses kleine Holzmodelle verschiedener Burgsteinfurter Häuser zu stellen.

Zum Nikolausmarkt am kommenden Wochenende in Burgsteinfurt (Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Dezember) lädt der Museumskreis zu besonderen Aktionen ein, da die Krippenausstellung in der Kreissparkasse, die zuvor 40 Jahre lang jeweils in der Adventszeit stattgefunden hat, nicht mehr durchgeführt wird. Bei Spritzgebäck, Vanille-Kipferl, Haferflockenplätzchen, Kaffee, Kinderpunsch und Glühwein werden die Besucher über die Weihnachtszeit während des Zweiten Weltkrieges informiert. „Hitler statt Jesus“, so wollten die Nazis Weihnachten als Fest der Helden- und Totenverehrung umdeuten. Das Evangelium sollte durch Frau Holle als Hüterin des ungeborenen Lebens und Lebensmutter verdrängt werden. Weihnachten wurde zum Fest der allgemeinen Mutterschaft stilisiert, schreibt der Heimatverein.

Außerdem wird eine Bilderserie über Stemmert im Zweiten Weltkrieg gezeigt.

Ein Höhepunkt soll der Vortrag von Weihnachtsgeschichten auf Platt am Sonntag (8. Dezember) werden. Hans Knöpker liest ab 15 Uhr im Museum vor.