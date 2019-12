Grundsteueranstieg wird 2020 ausgesetzt

Steinfurt -

Das endgültige Okay des Rates steht zwar noch aus, dennoch gilt nach dem eindeutigen Votum des Hauptausschusses am Dienstagabend als sicher, dass die vom Kommunalparlament 2017 beschlossene schrittweise Erhöhung der Grundsteuern im kommenden Jahr einmalig ausgesetzt wird. Die SPD hatte im Vorfeld einen entsprechenden Antrag gestellt und dabei eine Reihe von Gründen für diesen Schritt genannt – so unter anderem die gute wirtschaftliche Entwicklung, geringe Zinsen und das Abstreifen des Haushaltssicherungskonzepts.