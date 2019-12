Leitender Polizeidirektor von der Kreispolizeibehörde Steinfurt geht in den Ruhestand

Kreis Steinfurt -

Von Michael Hagel

Eigentlich wollte der leitende Polizeidirektor im Kreis Steinfurt, Frank Fichtner, gar kein Polizist werden. In 43 Jahren Dienstzeit hat der gebürtige Jenaer einiges erlebt. Nun verabschiedet sich der 62-Jährige in den Ruhestand. Im Gespräch mit unserer Zeitung bilanziert er seine drei Jahre als Abteilungsleiter Polizei bei der Kreispolizeibehörde – und schaut auch schon in die Zukunft. Seine Zukunft.