Die Konzertgalerie gratuliert

Gleich zu Jahresbeginn, beim Konzert am 11. Januar (Samstag), erklingt eines der berühmtesten Kammermusikwerke des Großmeisters: Das Rusquartet aus Moskau interpretiert dann das dritte der sogenannten Rasumowsky-Streichquartette. Wenige Wochen später, am 28. März, gastiert das Phaeton Klaviertrio um Friedemann Eichhorn (Violine), Peter Hörr (Cello) und Pianist Florian Uhlig im Bagno. „Die Drei spielen gleich drei Klaviertrios von Beethoven und stellen diesen ein zeitgenössisches Werk von Johannes Schachtner gegenüber, dessen Trio-Konversation zu Beethoven“, so Schröder.

In der nächsten Spielzeit gehe es dann gleich weiter. So wurde der Pariser Oboist und Preisträger des renommierten Aeolus-Bläserwettbewerbes, Ilyes Boufadden-Adloff, mit seinem Trio verpflichtet. Am 5. Dezember spielt das französische Ensemble dann Beethovens Bläsertrio op. 87.

Für die laufende Spielzeit, darauf weist Schröder abschließend hin, gibt es noch Restkarten, unter anderem für das Klavier-Recital mit dem italienischen Pianisten Pietro de Maria am 25. Januar und für das Sonderkonzert mit dem Händelfestspielorchester, Sängerin Nuria Rial und Trompeter Reinhard Friedrich am 20. Juni.