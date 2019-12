Borghorst -

Von Axel Roll

Jetzt wird‘s so langsam Zeit. Keine Woche mehr bis zur Bescherung, bei der ein strahlender, glitzernder oder bunter Weihnachtsbaum als symbolträchtige Kulisse einfach dazugehört. Wer noch keine Tanne hat, sich vor dem Kauf aber von kompetenter Seite ein paar Tipps holen möchte, kann in Steinfurt in diesem Jahr sogar auf royalen Rat zurückgreifen. Die offizielle deutsche Weihnachtsbaumkönigin ist die 21-jährige Laura Stegemann aus Borghorst. Die Landwirtschaftsstudentin ist vom Fach, verkaufen die Eltern auf ihrem Hof in Ostendorf doch seit vielen Jahren Christbäume aus der eigenen Schonung.