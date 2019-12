Vollnarkose ist keine Frage des Alters

Steinfurt -

„Ich kam nicht mehr vom Schlafzimmer ins Bad“, erinnert sich Erika Großecappenberg an die Zeit der vergangenen fünf Monate. So stark war der Schmerz in ihrem Rücken und ihrem linken Bein. Die Diagnose im UKM Marienhospital Steinfurt traf Neurochirurg Johannes Heimann: „Frau Großecappenberg litt unter einer Spinalkanalstenose. Dabei ist der Kanal der Wirbelsäule verengt – der aufgebaute Druck erzeugt starke Schmerzen.“