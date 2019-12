„Nikolaus“ aus unpässlicher Situation geholfen

Und das, so schreibt das Hospital in einer Pressemitteilung, kam so: „Ich kam mit dem Rad durch Borghorst und bin auf einer Nikolausfeier in einer Gaststätte nahe der Kirche gelandet. Alle waren total nett zu mir, die dachten wohl, ich wäre der Nikolaus“, erzählt der Mann mit dem beeindruckenden Bart lachend. Nach einem vergnüglichen Abend habe er dann im Wald nach einer Schutzhütte gesucht, unter der er sein Zelt aufschlagen konnte. So hatte er das auf seiner Tour schon oft gemacht. „Doch im Wald bekam ich auf einmal so ein Stechen in der Brust“, erzählte der Eifelaner weiter. Aus Respekt vor der Kälte der Dezembernacht habe er sich dann gleich auf den Weg ins Steinfurter Krankenhaus gemacht. „Schließlich hatte ich vor zehn Jahren eine Herzoperation, da weiß man ja nie. Ich hänge an meinem Leben und wollte das nicht in Gefahr bringen.“

Im Steinfurter Krankenhaus überprüften die Ärzte seinen Gesamtzustand und Schumacher blieb über Nacht im UKM Marienhospital. Weil EKG und Ultraschall des Herzens unauffällig waren, durfte Johannes Schumacher weiterziehen. Um an Weihnachten noch pünktlich bei seiner Familie anzukommen, allerdings mit Bus und Bahn – und nicht mit dem Rad. Das bleibt bis zum Dreikönigstag in Steinfurt. „Dann hole ich es ab und gehe wieder auf Tour“, versprach der Lebenskünstler.