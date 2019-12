Ein klares Zeichen für das Klima

Steinfurt -

Kunststoffmüll, Mikroplastik, eine Phosphor-Dünger-Krise in 2030, das CO², das nicht nur die Erderwärmung verursacht, sondern auch noch die Meere versauert: Die „Lectures-for-Future“-Gruppe am Fachbereich Chemieingenieurwesen der FH in Steinfurt – mit Prof. Dr. Thomas Jüstel, Nachwuchsprofessor Dr. Florian Baur und Doktorand Max-Fabian Volhard – hat die unbeschönigten Fakten auf den Hörsaaltisch gebracht. Gemeinsam mit Kollegen der Fachbereiche Elektrotechnik und Informatik, Oecotrophologie-Facility Management, Energie-Gebäude-Umwelt und Wirtschaft haben sie sich an den „Lectures for Future“ beteiligt. Zu denen hatten die „Scientists for Future“ im Rahmen der „Fridays for Future“ aufgerufen. Mehr als 200 Lehrende von Hochschulen haben bundesweit Vorträge gehalten.