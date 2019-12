Schlammschlacht am Seller See

Die Förderung des Radverkehrs – nicht nur im Freizeitbereich, sondern vor allem auch für Berufspendler – gewinnt immer größere Bedeutung. Das manifestiert sich auch auf Landesebene: Mit deutlicher Mehrheit hat der Landtag in dieser Woche beschlossen, bis 2022 ein Fahrradgesetz auf den Weg zu bringen. In ihm soll der Radwegeausbau festgeschrieben, Fahrradparkplätze ausgebaut, das E-Bike-Ladestationsnetz erweitert und die kostenlose Fahrradmitnahme in Bus und Bahn ermöglicht werden. Auch die Stadt Steinfurt investiert 2020 verstärkt in die Verkehrswende: 40 000 Euro sind auf Antrag der GAL für Maßnahmen, die den Anteil des Radverkehrs in der Kreisstadt erhöhen sollen, in den Haushalt eingestellt.

Handlungsbedarf ist gegeben: Zwar gibt es ein relativ gut ausgebautes Radwegenetz und Projekte wie zum Beispiel die Radbahn oder die Triangel, die regionale Strahlkraft haben – im Detail aber ist noch jede Menge zu tun, um dem Anspruch gerecht zu werden, den jeder Radfahrer stellen darf: Nämlich gleichwertig gegenüber dem Autofahrer behandelt zu werden.

In einer Serie will diese Zeitung aufzeigen, an welchen Stellen es im Stadtgebiet, was den Ausbau und Zustand der Radinfrastruktur anbelangt, noch hapert. Dabei ist die Redaktion auf die Mitarbeit von Ihnen, liebe Leser, angewiesen. Welcher Radweg ist in einem schlechten Zustand? Wo fehlt ein Radweg, wo ist er unvollständig ausgebaut? Und wo im Stadtgebiet gibt es besonders gefährliche Stellen, die die Sicherheit der Radler gefährdet? Geben Sie uns Hinweise, wir werden ihnen nachgehen.

Den Anfang macht in dieser Ausgabe die Redaktion selbst. Mitglied Ralph Schippers pendelt seit Jahren regelmäßig mit seinem Pedelec zwischen Burgsteinfurt und Ochtrup. Die Strecke ist durchweg gut ausgebaut und seit der Freigabe des Bahnradwegs zwischen Ochtrup und seinem Ortsteil Welbergen vor wenigen Wochen noch einmal deutlich aufgewertet worden. Doch auf dem Teilstück zwischen Welbergen und Burgsteinfurt gibt es am Seller See ein rund 500 Meter langes Stück, dass unbefestigt ist und unregelmäßig mit Schotter belegt wird. So unregelmäßig, dass es zurzeit in einem miserablen Zustand ist. Teils tiefe Schlaglöcher und matschige Stellen machen die Durchfahrt gerade bei Dämmerung oder Dunkelheit gefährlich, mal von der Verschmutzung, die die Gegebenheiten am Fahrrad verursachen, ganz abgesehen. Offiziell gehört es zum Radwegenetz NRW, wird also vom Verkehrsministerium als bevorzugter Radweg empfohlen.

Jürgen Gesenhues, Mitarbeiter im Fachbereich Tiefbau der Stadt, weiß um die schlechte Beschaffenheit des Teilstücks in Sellen. Bislang sei der Weg von Seiten der Stadt als reiner Wirtschaftsweg eingeordnet, der neben der Landwirtschaft von Nutzern des Seller und des Tütenbrink-Sees in Anspruch genommen wird. Eine Asphaltierung sei aus Sicht der Radförderung sinnvoll, könne aber nur gemeinsam mit der Stadt Ochtrup angegangen werden, da das Stück westlich des Sees in Richtung B 70 bereits auf dem Gebiet der Nachbarkommune liegt, kündigte er Gespräche an. Damit automobiler Durchgangsverkehr ausgeschlossen werden kann, sei auch eine Abpollerung in Höhe des Sees denkbar. Dies müsse aber mit den Nutzern, insbesondere der Landwirtschaft abgeklärt werden, so Gesenhues.

Ob der beschriebene Wirtschaftsweg künftig auch zum Konzept der Velorouten als schnelle Radpendlerverbindungen zwischen den münsterländischen Kommunen zählt, konnte der Stadtmitarbeiter nicht sagen.