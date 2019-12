Nein, in der Weihnachtsausgabe einer Tageszeitung hat dieser Fluch wahrlich nichts zu suchen. Er stand auf der grünen Tafel, die leicht zugänglich in der Werkstatt der Luftsportgemeinschaft an der Wand hing – für Kinder schwer einsehbar. Das erste Wort ist unter Jugendschutz-Aspekten an dieser Stelle noch zu verantworten: „Verdammte“.