„Kirche ist Gemeinschaft“

Borghorst -

Es war wie immer alles perfekt organisiert. Das Empfangskomitee im Foyer des Don-Bosco-Heimes hieß die Gäste herzlich willkommen, versah Mantel oder Jacke mit einem Klebestreifen, auf dem mit Edding schnell der Name vermerkt wurde, um später am Abend Verwechslungen an der Garderobe vorzubeugen. Anschließend geleiteten die Helferinnen die Teilnehmer an dem Weihnachtsfest für Alleinstehende in den festlich geschmückten Saal, wo nicht nur das Kuchenbuffet, sondern ein liebevoll gestaltetes Programm, das bis in den Abend reichte, wartete.