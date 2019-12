„Aus Altersgründen, aber auch wegen der Gesundheit“, geben beide als Grund für die Schließung der Traditionsgaststätte an. Nicht nur Hans hat mit seinen 67 Jahren das Rentenalter erreicht, sondern auch Adelheid, die über Jahrzehnte das Sagen in der Küche hatte, hat mit 64 den Ruhestand im Blick. „Ich glaube, ich habe nach so vielen Jahren genug in den Pötten gerührt“, sagt die Hausherrin.

Klar, ein bisschen Wehmut ist bei den Feldkamps schon mit dabei, wenn sie nun der Gastronomie ade sagen. Aber sie blicken auch mit Zufriedenheit und Optimismus auf den neuen Lebensabschnitt, der Anfang des Jahres für sie beginnt. „So wie es war, war es gut“, sagt Adelheid Feldkamp.

Die Gartenwirtschaft zwischen Tecklenburger Straße und Mesumer Damm war seit ihrer Kindheit Lebensmittelpunkt der Hollicherin. Schon früh war ihre helfende Hand im Betrieb von Vater Bernhard und Mutter Anna gefragt. „Das war halt so und ich habe auch gerne mit angepackt“, erinnert sich die 64-Jährige. Nach der Heirat mit dem aus Sellen stammenden Hans Feldkamp 1976 und weiteren Jahren der Mitarbeit übernahm das Paar 1991 den Familienbetrieb. Dessen Geschichte geht bis auf das Jahr 1876 zurück. „Damals erhielt der Urgroßvater Hermann eine Konzession für den Verkauf von Schnaps und Kolonialwaren“, berichtet Hans Feldkamp. 1904 wurde dann in neuem Gebäude eine Schankwirtschaft eröffnet, der Vorläufer des heutigen Gastronomiebetriebs. Es folgte 1911 der Saalanbau, der vor allem für Tanzveranstaltungen genutzt wurde.

Die Entscheidung, das Lokal nun in vierter Generation zu schließen, ist auch eine Reaktion auf den Wandel der Zeit. Wie in so vielen vergleichbaren Fällen, war es nicht gelungen, einen Nachfolger zu finden. Die Kinder, vier an der Zahl, waren allesamt andere berufliche Wege gegangen. Parallel ging die Gästezahl nicht nur unter der Woche, sondern auch am Wochenende – zu Hochzeiten neben Familienfeiern die Haupteinnahmequelle der Gaststätte – zuletzt merklich zurück. „Ein Nachfolger hätte sehr viel Geld investieren müssen, um die in die Jahre gekommene Ausstattung zu modernisieren“, sagt Hans Feldkamp. Schlussendlich sei es auch im schwieriger geworden, geeignetes Aushilfspersonal zu finden.

All diese Gründe hätten dann zu dem Entschluss geführt, die Gartenwirtschaft zu schließen. „Als wir das Mitte des Jahres publik gemacht haben, äußersten viele ihr Bedauern. Aber wir sind auch auf viel Verständnis gestoßen“, betont Adelheid Feldkamp. „Wir wollten nicht einfach weitermachen, bis es irgendwann dann gar nicht mehr geht“, ergänzt sie.

Was bleibt ist vor allem Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber den Mitarbeitern und den vielen Gästen, die dem Betrieb teils über Jahrzehnte die Treue gehalten haben und immer wieder gerne in Hollich eingekehrt sind. Besonders gilt das für die Hollicher Schützengesellschaft, deren Vereinslokal die Gastwirtschaft immer war. Wie groß die Verbundenheit gerade zu den Schützen ist, zeigt die Tatsache, dass das Wirtsehepaar die Gaststätte zur Generalversammlung am dritten März-Wochenende noch einmal und dann endgültig letztes Mal öffnen wird.