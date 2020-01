Burgsteinfurt -

Von Axel Roll

Iwan ten Bruggencate hat sich in sein Schicksal ergeben: „Du kannst eh nix dagegen machen. Gesetz ist Gesetz.“ Darum hat der Fischhändler aus Gronau im Dezember alle seine Kassen umgestellt. Und seitdem bekommt jeder Kunde – wenn er denn will – einen Bon zu seinem Fisch. „Die meisten wollen ihn aber gar nicht haben. Viele fragen: Was soll ich damit?“, gibt der Marktbeschicker, der immer freitags auf dem Burgsteinfurter Wochenmarkt steht, die Erfahrungen der ersten Wochen zum Thema Bonpflicht wieder.