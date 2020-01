Neue Trends im Gartenjahr

Der Kreislehrgarten in Burgsteinfurt, Wemhöferstiege 33, ist täglich von Sonnenaufgang bis -untergang geöffnet. Die Anlage hat eine Größe von 30 000 Quadratmetern und wird durchschnittlich von rund 50 000 Menschen im Jahr besucht. Lehrgartenleiter Klaus Krohme merkt in diesem Zusammenhang an, dass die Anlage in jüngster Vergangenheit immer häufiger nicht nur für von reinen Gartenliebhabern und Erholungssuchenden, sondern auch von neuen Gruppen benutzt wird, etwa dafür, dort Sport und Gymnastik zu betreiben, oder zu fotografieren oder zu malen.