Steinfurt/Canberra -

Von Ralph Schippers

Seit Oktober wüten heftige Buschbrände im Südosten Australiens – und ein Ende ist nicht in Sicht. Einer, der besonders intensiv auf die Naturereignisse in „Down under“ schaut, ist Heiko Timmers. Der Professor für Physik an der Universität von New South Wales in der Hauptstadt Canberra weilt seit dem Jahreswechsel auf Heimatbesuch in Steinfurt. Die Intensität der Naturkatastrophe macht ihn sorgenvoll.