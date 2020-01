Mit dem Programm will das Burgsteinfurter Gymnasium in diesem Jahr neue Wege gehen, um möglichst das ganze Spektrum des schulischen Lebens abzubilden. So gibt es einerseits Mitmachangebote, die exemplarisch den Unterricht in Mathematik, Englisch, Physik, Biologie und Geschichte erlebbar machen, andererseits präsentiert die Schule auch zentrale Säulen des Schulprogramms wie etwa das breite Sprachenangebot, die Naturwissenschaften, den Offenen Ganztag und gibt Einblicke in die spezifische Lernatmosphäre und das angestrebte soziale Miteinander. Zum Alleinstellungsmerkmal der Schule gehört auch das Profil einer Europaschule.

Das Programm soll aber auch kurzweilige Erlebnisse bieten: Da gibt es ein Kreativangebot im Kunstraum, sporteln kann man in der Sporthalle, musikalische Kostproben geben die Bläsergruppen, deren Instrumente man auch ausprobieren darf. Groß und Klein können sich auch einer Führung durch die Schule anschließen. Lehrerinnen und Lehrer zeigen, wo und wie man lernen kann und geben Einblick in ihre Erfahrungen. Auch einen Film über die Schule gibt es zu sehen.

Außerdem haben Vertreter des Bauamts der Stadt Steinfurt ihren Besuch angekündigt. Sie wollen über die geplanten Bau- und Renovierungsmaßnahmen informieren. Manches, wie die neuen Physikräume, ist auch schon fertiggestellt. Und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Bereits am 14. Januar sind Eltern von Schülerinnen und Schülern der Grundschulklasse 4 eingeladen, um 19 Uhr einen Informationsabend zu besuchen. Schulleiter Jochen Horne­mann und Lehrer informieren über das Schulprofil, den Übergang zum Gymnasium, die Erprobungsstufe, den offenen Ganztag und alle Fragen rund um die gymnasiale Schullaufbahn.

Anmeldungen für das Gymnasium Arnoldinum können für den Standort Burgsteinfurt vom 17. bis 21. Februar jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie am 20. Februar (Donnerstag) von 14 bis 18 Uhr vorgenommen werden.