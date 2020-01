Ozzys Tod als Ente entlarvt

anz ehrlich: Niemand wäre wohl überrascht, wenn man vom Tode Ozzy Osbournes hören würde. Der Mann ist ein lebendes Wunder, bedenkt man, was er seinem Körper schon alles angetan hat. Anfang des Jahres kursierte ein hartnäckiges Gerücht im Netz, dass der Prince of Darkness tatsächlich gestorben sei. Seine Tochter Kelly meldete sich aber schnell und dementierte die Aussage. Es handelte sich um eine Falschmeldung, wie sie in einigen Klatschblättern aus Amerika wohl momentan vermehrt vorkommen.