Ein Studium beginnen – diesen Plan haben viele Schülerinnen und Schüler. Doch die Liste potenzieller Studiengänge ist lang. Und die Auswahl fällt schwer. Die Fachhochschule will bei der Entscheidungsfindung helfen. Sie veranstaltet am Mittwoch (20. Januar) von 18 bis 20 Uhr den Informationsabend „Studienwahl 2020! Two in One!“ auf dem Steinfurter Campus. Er findet im FH-Gebäude A, Raum 111/112 an der Stegerwaldstraße, statt.

Dabei ist der Name Programm. Denn die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Schülerinnen und Schüler. Es gibt zwei separate Vorträge – einen für Studieninteressierte und einen für deren Eltern.

„Dadurch wollen wir zielgerichtet auf die speziellen Fragen von beiden Generationen eingehen“, erklärt Frauke Hennicke, Leiterin der Zentralen Studienberatung. Was erwartet mich im Studium? Wie kann ich die Fülle der Informationen sortieren? Welche Voraussetzungen muss ich beachten? Wie finanziere ich ein Studium? Darauf haben die Studienberaterinnen Antworten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.