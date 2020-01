150 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, so viele wie noch nie, sind am Samstag dem Aufruf gefolgt, sich an der Tannenbaum-Aktion von Breitensport Burgsteinfurt (BSB) zu beteiligen. 20 Gespanne konnten gebildet werden, um in den zuvor festgelegten Gebieten ausgediente Weihnachtsbäume einzusammeln. Sie wurden zu Rolincks Wiese gebracht, wo sie für das große Osterfeuer des Heimatvereins aufgeschichtet wurden. Viele ortsansässige Unternehmen hatten Fahrzeuge und Anhänger bereitgestellt.

Ein paar Jugendliche hatten sich offenbar schon im Vorfeld auf den Weg gemacht, um für die eigene Tasche zu sammeln. Die Bäume wurden dann einfach nach der nächste Ecke abgelegt. Die „Täter“, so der BSB, konnten erwischt werden, das Geld wurde dem vorgesehenen Zweck zugeführt und die Bäume natürlich mitgenommen. Für die Zukunft wäre es besser, so der Wunsch, nur einen Hinweis an den Baum zu machen, das Geld beim Nachbarn zu hinterlegen oder im Nachhinein zu spenden.

Trotzdem habe es allen viel Spaß gemacht. Der Erlös der Aktion ist für die Kinder- und Jugendarbeit des Vereins bestimmt. Es soll ein neues Großzelt für die verschiedenen Ferienfreizeiten und Veranstaltungen angeschafft werden. Die Kosten werden auf einige tausend Euro geschätzt.

Die erwachsenen Helfer haben abends von Neujahrskuchen gebacken. Für die jungen Helfer geht es am Samstag (18. Januar) nach Dorsten ins das Spaßbad Atlantis.