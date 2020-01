Kokain in der Unterhose

Gronau -

Zwei Drogenschmuggler sind der Bundespolizei ins Netz gegangen. Am 7. Januar um 17.45 Uhr überprüften Beamte am Bahnhof in Gronau zwei Niederländer (21 und 23 Jahre) im Zug nach Münster. In der Unterhose des 21-Jährigen wurden 269 Gramm Kokain und 12,5 Gramm Marihuana gefunden. Ebenfalls in der Unterhose versteckte der 23-Jährige 248 Gramm Kokain. Die beiden wurden festgenommen. Beide Personen befinden sich mittlerweile auf richterlicher Anordnung in Untersuchungshaft, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.