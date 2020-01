Die Bildungspalette der Technischen Schulen Steinfurt ist vielfältig und erweitert sich ständig. Zu allen Bildungsgängen, vom Hauptschulabschluss bis zum Fachabitur, vom Vollabitur bis zum Techniker-Abschluss, gibt es Informationen am Samstag (1. Februar) von 10 bis 13 Uhr in der Bildungseinrichtung des Kreises in Burgsteinfurt, Liedekerker Straße 84. Schüler und ihre Eltern sind eingeladen. Die Veranstalter haben ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Unter anderem werden Studienverläufe und aktuelle Projekte der Bildungsgänge in den Fachräumen vorgestellt. Bei Bedarf gibt es Einzelberatungen zu individuellen Fragen. Schülerinnen und Schüler können auch Bewerbungsunterlagen mitbringen; die Onlineanmeldung erfolgt vom 31. Januar bis zum 21. Februar. Die Gäste können bei Versuchen und praktischen Übungen Einblicke in den Unterrichtsalltag gewinnen. Das Technische Gymnasium bereitet einen kleinen Imbiss für die Gäste vor.

Interessant, so schreibt die Schule, ist das Bildungsgangangebot der zweijährigen Berufsfachschulen. Die Technischen Schulen informieren über die vollzeitschulischen Bildungsgänge, die zur Fachhochschulreife führen: die (Höheren) Berufsfachschulen für Metall, Elektro, Holz, Gestaltung und Ingenieurtechnik (zweijährig) und für Informationstechnik (dreijährig).

Auch die beiden Bildungsgänge des Technischen Gymnasiums (fachliche Schwerpunkte Maschinenbau- und Gestaltungstechnik) haben, so die Schule weiter, das Bildungsangebot bereichert. Das dreijährige Technische Gymnasium ist wegen des großen Fächerkanons interessant für Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, die nach Klasse 9 einen Schulwechsel überlegen sowie für alle Absolventen der Realschulen, Hauptschulen und Gesamtschulen mit einer Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe. Es wird ein volles Abitur mit allen Studienberechtigungen vergeben.

In der Fachschule für Gebäudesystemtechnik in Abendform, die im neuen Schuljahr starten wird, werden Studierende nach oder während einer Berufsausbildung ausgebildet in elektrischen beziehungsweise versorgungstechnischen Systemen der Gebäudeausrüstung. Parallel besteht das bewährte Angebot der Fachschule für Metallbautechnik.

Außerdem gibt es Infos über die Fachoberschule (einjährig, nach der Berufsausbildung) in Metall-, Elektro- und Bautechnik sowie die einjährige Berufsfachschule (Metall, Elektro, Holz, Farbe, Kfz, Medien) für den Einstieg mit dem Hauptschulabschluss.

Weitere Infos über alle Bildungsgänge des Berufskollegs auch online.