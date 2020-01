Steinfurt/Horstmar -

Von Ralph Schippers

Ein Gewalt- und Beschimpfungsexzess gegen Polizeibeamte am 1. Mai vergangenen Jahres am Burgsteinfurter Bagno-See hatte jetzt vor dem Amtsgericht in Steinfurt ein Nachspiel. Für den 22-jährigen Angeklagten gab es eine Bewährungsstrafe und eine saftige Geldstrafe.