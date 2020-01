Den Anfang macht Montag (3. Februar) um 19 Uhr im Nepomuk-Forum, Friedhof 6, der bekannte Pater Daniel Hörnemann aus dem Benediktinerkloster Gerleve. Er wird den Zuhörern einen Zugang zum Deuteronomium verschaffen. Am Dienstag (4. Februar) wird das Thema in einem Gottesdienst um 14.30 Uhr in der St.-Johannes-Nepomuk-Kirche vertieft. Die Leitung übernimmt Pfarrer em. Bernhard Tietmeyer. Die Einladung erfolgt durch die Gruppe „Wir ab 60“. Familien (eine Gruppe trifft sich im Evangelischen Gemeindezentrum, Flintenstraße 9), sind ab 19 Uhr eingeladen, die Diskussion fortzusetzen.

Mit der Vorführung des preisgekrönten Films „Green Book“ geht es am Mittwoch (5. Februar) um 20.15 Uhr im Kino, Horstmarer Straße 3, weiter. Im Mittelpunkt steht die Geschichte von zwei ganz unterschiedlichen Männern, die unerwartete Gemeinsamkeiten in einer Zeit der Segregation und Rassentrennung erleben.

Am Donnerstag (6. Februar) schließt sich um 19 Uhr eine ökumenische Taizé-Andacht in der evangelischen Kleinen Kirche an. Sie wird von den beiden Kirchenchören der Gemeinden gestaltet. Anschließend wird in geselliger Runde im Evangelischen Gemeindezentrum Pusch ausgeschenkt.

Am Freitag (7. Februar) findet ab 14.30 Uhr ein Seniorennachmittag mit Pfarrer em. Tietmeyer im Evangelischen Gemeindezentrum statt, Samstag und Sonntag (8. und 9. Februar) gibt es wieder in den Gottesdiensten beider Gemeinden einen Predigertausch. Zum Abschluss wird am Sonntag ab 12 Uhr ein gemeinsames Mittagessen im Nepomuk-Forum aufgetischt.

Zu allen Veranstaltungen sind alle Interessierten willkommen.