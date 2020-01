In Steinfurter Schulen finden erstmals „Klimaaktionstage“ statt. Den Auftakt macht die Realschule am Buchenberg in Borghorst am 11. Februar. Die Jahrgangsstufe 8 wird sich einen Tag mit „Klimawandel und Klimafolgen“ beschäftigen. Die Workshops sollen die Schüler über den aktuellen Stand der Klimawissenschaften informieren und helfen, Lösungsstrategien zu erarbeiten.

Die Projekttage sind von der Mobilen Jugendarbeit der Stadt Steinfurt in Kooperation mit dem BNE-Regionalzentrum im Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit des Kreises Steinfurt entwickelt worden. Mit Unterstützung verschiedener Referenten, unter anderem dem EineWeltNetz, dem Windpark Hollich, der EnergieAgentur.NRW, wurde ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Den Anfang macht der Youtuber Klaus Russel-Wels (Joul) mit einem Vortrag über „Energie“. Im Anschluss können die Jugendlichen in zwei Workshops mehr zu den Themen „Wasser“, „Plastik“, „Konsum“, „Energie“, „Biodiversität“ oder „Upcycling“ lernen.

Nach der Mittagspause werden die Ergebnisse den anderen Teilnehmern und auch der Bürgermeisterin präsentiert, der die Ergebnisse der Diskussionen und die daraus formulierten Forderungen vorgestellt werden sollen. Die Arbeit der Jugendlichen soll schließlich auch Früchte tragen, schreiben die Organisatoren.

Zum Abschluss wird es noch eine Expertenrunde geben, moderiert von Uli Ahlke („Wie wollen wir leben?“) und Julia Ernst (Schülerin der 8. Klasse der Realschule) geben. Dort können sich neben den geladenen Gästen und Experten auch die Schüler digital über ihr Handy in die Diskussion einbringen.

Am 16. März soll der zweite „Klimaaktionstag“ in der Städtischen Realschule Burgsteinfurt, ein weiterer Projekttag am 22. April im Gymnasium Borghorst stattfinden. Weitere Informationen gibt Jan Steinmüller, Mobile Jugendarbeit, Stadt Steinfurt, Emsdettener Straße 40.