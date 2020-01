Der Countdown läuft. Der Narrennachwuchs zählt die Tage. In gut einer Woche, am 8. Februar (Samstag), wird das neue Kinderprinzenpaar der Stadt Steinfurt proklamiert. Nicht im Ludwigshaus, wie in den vergangenen Jahren. Erstmals findet die große Sause im großen Saal des Martin-Luther-Hauses statt. Für die Premiere dort hat das Komitee Steinfurter Kinderkarneval unter der Leitung von Vera Göcke ein tolles Programm für Jung und Alt inklusive einer After-Show-Party ausgearbeitet. Neben Göcke bilden Jörg Gruchmann, Ralf Schulze Leugering und Olaf Heinrich das Kernteam, bei dem die organisatorischen Fäden des Kinderkarnevals zusammenlaufen.

„Im Endspurt verrinnt die Zeit wie im Flug“, steckt Göckes Team in den letzten Vorbereitungen für den großen Budenzauber. Der Nachmittag beginnt, insbesondere mit Rücksicht auf Familien und kleine Kinder, bereits um 15.11 Uhr. Drei Stunden Non-Stop-Unterhaltung mit Spiel, Spaß, Musik zum Mitsingen und Mitschunkeln und einem Programm, das alle Besucher von den Stühlen reißen und zum Mitmachen einladen soll, ist geplant. Auch eine Tombola wird es geben. Jutta Kortuem hat viel Zeit und Liebe investiert, die Preise zusammenzustellen.

„Kinder stehen im Mittelpunkt“, betont das Komitee, lässt sich aber überhaupt nicht in die Karten schauen, wer an diesem Nachmittag die Nachfolge von Prinz Felian I., Prinzessin Lea II. und Zeremonienmeister „Zerri“ Kilian antreten wird. Nichts ist bislang durchgesickert. Auf jeden Fall soll dieses Geheimnis unmittelbar nach dem Einzug in den Saal gelüftet werden.

„Bringt Eltern, Geschwister, Freunde mit“, ruft das Komitee die kleinen Jecken auf, dem Kinderkarneval in Burgsteinfurt ordentlich Beine zu machen. Es werden Getränke (und auch Kaffee) angeboten. „Wenn Mama oder Oma ein Stück Kuchen für Euch dabei hat, ist das gern gesehen“, fügt das Komitee noch an.

Gegen 18.30 Uhr soll die Kinderprinzenproklamation zu Ende gehen. Doch damit ist noch nicht Schluss im Martin-Luther-Haus. Nach kurzem Umbau soll es nahtlos für alle, die noch nicht nach Hause wollen, weitergehen. Es wird eine Party mit Kostümprämierung geben. Der Eintritt ist frei. Das Ende ist offen.

Das Kinderkarnevals-Komitee richtet seinen Blick zugleich auch schon auf den Rosenmontagszug, der ebenfalls unter dem Sessionsmotto „Wir sind die Kinder vom Bauernhof. Wir feiern Karneval wie es uns gefällt!“ stehen wird. Start ist am 24. Februar wie immer um 11.11 Uhr auf dem Markt. Von dort sich der närrische Lindwurm durch die Innenstadt schlängeln. Im Anschluss ist ausreichend Gelegenheit, den Tag auf dem Markt ausklingen zu lassen. Dankbar ist das Komitee allen, die dazu beigetragen haben, den Zug ins Rollen zu bekommen. Die Ziehung der Gewinner der Button-Aktion wird am Rosenmontag auf der Bühne vorgenommen.