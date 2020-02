Die Fraktion hat einen Antrag an die Verwaltung gestellt, „eine aktuelle, komplette Draufsicht auf die Verkehrssituation in diesem gesamten sensiblen Verkehrsbereich zu erstellen und eine kurzfristige Lösung für die Leerer Straße vorzulegen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Es sei nicht hinnehmbar, dass durch abgestellte Fahrzeuge Menschen mit Behinderungen, Mütter mit Kinderwagen sowie ältere Mitbürger, die auf die Benutzung von Rollatoren angewiesen sind, die speziell für sie erstellten Seitenstreifen mit Plattenpflasterung kaum noch nutzen können. „Für die FWS ist es auch denkbar,“ so wird Fraktionschef und Parteivorsitzender Dr. Reinhold Dankel in der Pressemitteilung weiter zitiert, „im Endbereich der Leerer Straße das Parken komplett zu unterbinden“. Fußgänger hätten in diesem unmittelbaren Innenstadtbereich „absoluten Vorrang“.