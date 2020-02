späten Freitagabend mit Gewalt Zugang verschafft. Um in das Areal an der Straße „Am Bahnhof“ zu gelangen, rissen die Täter einen Bauzaun auf, so die Polizei am Sonntag. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter ✆ 02561 9260.