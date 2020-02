Eines muss man dem Kinderprinzen Jona I. und ihrer Lieblichkeit, Prinzessin Leni I.­, lassen: Die Burgsteinfurter Nachwuchstollitäten besitzen – und da macht Zerri Lennnard auch keine Ausnahme – sämtliche Talente, um irgendwann auch mal das große Dreigestirn der Stadt zu stellen. Als der Kinderkarnevalsumzug am Montag nach der ersten Runde vor dem Moderationswagen am Markt kurz stoppte, legten Jona und Leni zusammen mit Prinz Frank eine Schunkel-Einlage auf dem Prinzenwagen ein, die sämtliche Narren förmlich mitriss.

Auch sonst machte das karnevalistische Nachwuchstrio beim Umzug alles richtig. Reichlich wurden Süßigkeiten verteilt, die Jecken am Straßenrand mit „Helau“-Rufen bedacht. Das große Stadt-Dreigestirn gönnte es dem Nachwuchs, wenngleich man merkte, dass die Enttäuschung über den ausgefallenen Rosensonntagszug noch nicht ganz überwunden war. „Der Umzug wäre das i-Tüpfelchen auf eine grandiose Session gewesen“, merkte der Stadtprinz an – um gleich nach vorne zu blicken: „Prinzessin Anja und ich freuen uns auf den Nachholtermin“.

Was das Borghorster Pendant am Sonntag stoppte, blieb beim Stemmerter Kinderumzug völlig aus: Wetterkapriolen. Die wenigen Regenperlen, die zwischendurch mal kurz vom Himmel tröpfelten, fielen nun wirklich nicht ins Gewicht. Zugleiter Jörg Gruchmann hatte kurz vor dem Start nochmals seine Wetter-App befragt. Die wies aus, dass Petrus Regengebiete so eingeteilt hatte, dass sie an Steinfurt vorbeiziehen würden. „Gut so“, freute sich auch Vera Göcke.

Die Komiteevorsitzende hatte in Abstimmung mit dem Elferrat kurzfristig noch mit dem Schachclub Steinfurt einen weiteren Wagen mit in die Zugfolge aufgenommen, die somit 27 Nummern stark war. 270 Rosen, die die Narren eigentlich beim Borghorster Zug unters dortige Narrenvolk bringen wollten, gingen so nach Stemmert. Auch eine weitere Fußgruppe wurde kurzfristig aufgenommen. Mehr ging nicht, sonst wäre die Streckenplanung zu sehr über den Haufen geworfen worden.

Die führte wie auch schon im vergangenen Jahr vom Startpunkt Burgstraße aus über den Markt zwei Mal quer durch die Altstadt. Die Motive bezogen sich auf das Motto („Wir sind die Kinder vom Bauernhof und feiern Karneval, wie es uns gefällt“), zudem auf Natur oder Märchen. Mit der Karnevalsgesellschaft Hola aus Haaksbergen waren nach der letztjährigen sturmbedingten Pause auch wieder die niederländischen Jecken in Stemmert vertreten. Teilnehmer aus Wettringen, Laer und Leer bereicherten ebenfalls die Veranstaltung.

Als der närrische Lindwurm nach etwas mehr als einer Stunde schließlich am Markt endete, schunkelten die Narren bei einem bunten Unterhaltungsprogramm unter Moderation von Olaf Heinrich dort kräftig weiter. Auch Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer und ihr Stellvertreter Klaus Meiers waren mit dabei.