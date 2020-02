Das ist ja ein dickes Ding. 68 Seiten dick. Und viele davon in Farbe. Heimatverein-Schriftführer Franz-Josef Dwersteg hat die Stunden am Computer nicht gezählt, bis die 71. Heimatblätter endlich druckreif waren. Aber die eine oder andere Gelbe Karte von der Familie hat er sich für seine Dauersitzungen schon eingefangen. „Die Arbeit hat sich gelohnt“, ist Heimatvereinsvorsitzender Alfred Heptner stolz auf das neue Jahresheft, das ab dem Wochenende an die Mitglieder verteilt werden soll. Er hat allerdings eine Sorge: „Hoffentlich nehmen die Heimatfreunde die neueste Ausgabe nicht als Maßstab für die folgenden Hefte.“

Die Mischung ist wie die abgedruckten Bilder: bunt. Unter den großen Überschriften Heimatgeschichte und Vereinsaktivitäten spannt Franz-Josef Dwersteg einen Bogen, der von der Borghorster Textilindustrie über den Zweiten Weltkrieg, das Bauhaus und die Geschichte des Flugplatzes Füchten bis zur Fusion der Sportvereine Wilmsberg und Borghorst reicht. Dazwischen Berichte über die beliebten Touren, die in 2019 nach Holland, in den Ruhrpott und sogar in den Harz führten.

Erstmalig hat der Vorstand die Einladung zur Jahreshauptversammlung am 23. März mit abgedruckt. Alfred Heptner: „Damit sind alle Mitglieder rechtzeitig über die Veranstaltung informiert.“ Neu ist auch der farbenfrohe Bilderbogen, der unter „Wussten Sie, dass“ über viele kleine Aktivitäten der Mitglieder informiert. Da ist dann von Verkehrsunterricht für Pättkesfahrer genauso die Rede wie von Zahngoldspenden, gestohlenen Ruhebänken, Seifenkistenrennen und den Backkünsten der weiblichen Mitglieder.

Franz-Josef Dwersteg erinnert in dem Bändchen in zwei Kapiteln außerdem daran, dass im vergangenen Jahr zwei verdiente Vereinsmitglieder verstorben sind. Historiker Hans Jürgen Warnecke und Naturfreund Max Lohmeyer.

Wie gesagt, ob Ausgabe Nummer 72 im nächsten Jahr wieder so dick wird, Schriftführer Franz-Josef Dwersteg weiß es heute noch nicht. Ihm würde helfen, wenn es Borghorster geben würde, die ihm mit Beiträgen unter die Arme greifen würden.