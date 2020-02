Ich war noch niemals in New York

Einmal die Freiheitsstatue, den Time Square oder das Empire State Building sehen – für viele Jugendliche ist die Reise nach New York ein Traum. Die wenigsten können sich diesen allerdings erfüllen. Eine Gruppe Teenager aus Mesum hat beschlossen, den Traum selbst in die Hand zu nehmen. Sie alle sind Teil des HOT Alte Dame in Mesum, einem Treffpunkt für Kinder und junge Erwachsene. Unter der Anleitung von Sophie Haberland und Patrick Thomeczek, genannt „Bohmte“, haben sich acht Jugendliche gefunden, die die Finanzierung, Organisation und Planung der Reise erledigen.

Angefangen hat das Ganze allerdings bei „Bohmte“: „Als ich in Panama im Urlaub war, hatte ich die Idee, Jugendlichen auch einen Traum erfüllen zu wollen. New York war da direkt mein erster Einfall. Am Anfang haben mich alle nur belächelt, doch nach ersten Gesprächen mit der Stadt wurde es ganz schnell realisierbar“, erzählt der Betreuer. Zusammen mit den acht Jugendlichen und Sophie fand sich dann schlussendlich die Gruppe, die die Reise über den großen Teich antritt. „Wir mussten aber auch ein bisschen pädagogisch denken, also haben wir daraus ein Partizipationsprojekt gemacht. Die Teenies sollten sich selber um die Orga kümmern“, ergänzt Sophie.

Flug und Unterkunft in New Jersey sind bereits bezahlt

Gesagt, getan. Die Jugendlichen kümmerten sich um diverse Aktionen und sorgten für die nötige Öffentlichkeitsarbeit. Unter anderem gab es Keksaktionen, Autowaschaktionen, bei verschiedenen Veranstaltungen wurde gekellnert, die Vorbereitung eines Sponsorenlaufs, der noch stattfindet und das wohl größte Projekt: ein Sommerfest. Das Portfolio der bereits absolvierten Veranstaltungen ist prall gefüllt. Neben der Tageszeitung, die bereits über einige Aktionen berichtete, hat das Projekt der Gruppe einen eigenen Instagram-Account, „@unserzielnewyork“, wo sie regelmäßig Updates posten.

Und das Ergebnis kann sich bisher gut sehen lassen. Stolz verrät die Gruppe: „Mit dem Geld, was wir bisher gesammelt haben, konnten wir bereits die Flüge und die Unterkunft in New Jersey bezahlen. Jetzt brauchen wir noch Geld, um Eintritte, U-Bahntickets und andere Dinge zu bezahlen.“

Neben dem Sponsorenlauf sind bis April, denn da geht die Reise los, noch einige Veranstaltungen geplant. Dazu gehören eine weitere Autowaschaktion sowie ein Vortrag am 29. Februar (Sonntag) von einem ehemaligen Englischlehrer über die Stadt New York. Diese wird musikalisch begleitet und für fünf Euro Eintritt können Interessierte der Lesung beiwohnen. Die Einnahmen fließen in das New-York-Projekt.

Allerdings war das Projekt nicht immer einfach zu bewältigen. „Bohmte“ erinnert sich an ein paar kleinere Stellen, die ihn doch etwas zweifeln ließen: „Gerade am Anfang hat mich ein Kollege immer mal wieder dran erinnert, dass Projekte auch mal scheitern dürfen. Ab und zu hab ich bei ein paar Kleinigkeiten auch schon gezweifelt, ob das überhaupt was wird. Sobald es aber in Richtung der geplanten Aktionen ging, haben sich diese Zweifel direkt in Luft aufgelöst. Gerade das Sommerfest war ein Erfolg und einer der schönsten Tage während des Projektes.“

Im April startet der Flieger nach New York

Die Jugendlichen hatten zuerst auch noch etwas Muffensausen: „Am Anfang haben wir echt noch gedacht, er nimmt uns auf den Arm. Wir hätten nicht gedacht, dass wir tatsächlich nach New York fliegen. Wir hatten echt Panik, dass wir das Geld nicht zusammenbekommen. Das ist für uns ein Traum, der wahr wird. Und dass wir das zum Großteil selber auf die Beine gestellt haben macht uns besonders stolz.“

Abflug ist am 6. April und am 16. April kommen die 15- bis 17-jährigen wieder. Rückblickend war dies für alle eine tolle Erfahrung, doch auf was freut man sich denn am meisten in New York? „Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit. Während des Projektes sind wir richtig zusammengewachsen, und wir können es kaum erwarten, mit der ganzen Gruppe Zeit zu verbringen und die Stadt zu erkunden. In New York selber möchten wir unbedingt all die bekannten Stellen besuchen und dann Abends in der Ferienwohnung alles Revue passieren lassen.“

Max Roll

