Kreisdechant Dr. Jochen Reidegeld und die Leiterin des Katholischen Bildungsforums im Kreisdekanat Steinfurt, Ulrike Paege, begrüßten den Rheinenser am neuen Arbeitsplatz, wie aus einem Bericht der bischöflichen Pressestelle hervorgeht.

Vor seinem Studium der Bildungswissenschaften an der Fernuni Hagen machte Zimmermann eine Ausbildung zum Koch. Eine Leidenschaft, die geblieben ist. Noch immer steht der Familienvater gerne am Herd. Während seines Studiums hat er als Honorarkraft Männerkochkurse gegeben und so Kontakt zur Familienbildungsstätte in Rheine bekommen. Dass eine neue Leitung für das Haus in Steinfurt gesucht wurde, war für ihn ein Glücksfall: „Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.“

Für ihn bieten die Kursangebote die Möglichkeit, Menschen zusammenzubringen. Die Integration von Geflüchteten in die Angebote ist dem Kreisdechanten dabei ein Anliegen, das der neue Leiter künftig gerne stärker in den Blick nehmen möchte: „Die Vielfalt der Menschen ist eine große Bereicherung“, weiß der neue FBS-Leiter aus Erfahrung.

Bildung und Seelsorge seien immer Beziehungssache, waren sich Zimmermann und Reidegeld einig: „Mit den Familienbildungsstätten sind wir als Kirche einmal mehr Teil des Gemeinwesens“, betonte der Kreisdechant. Und das auf ganz praktische Weise. „Wir versuchen immer dort Hilfestellungen zu geben, wo Fragen ans Leben gestellt werden“, brachte es Ulrike Paege auf den Punkt. Und dies vor dem Hintergrund eines christlichen Menschenbildes.

Sein politisches Engagement für Bündnis 90/Die Grünen wird Zimmermann auf Kreisebene fortsetzen – sofern es die Zeit erlaubt.