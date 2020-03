Lehrer hat sich infiziert - 106 Zehntklässler und Begleitpersonen in Quarantäne

Der Corona-Virus ist auch im Kreis Steinfurt angekommen: Ein Lehrer des Gymnasiums Arnoldinum , so teilte der Kreis am Sonntag in einer Pressemeldung mit, hat sich in Südtirol mit dem gefährlichen Virus infiziert. Mit 106 Zehntklässlern sowie Begleitlehrern, darunter auch der 45-jährige Pädagoge aus Rheine, war das Burgsteinfurter Gymnasium Ende vorletzter Woche ins italienische Jochgrimm nahe Bozen gefahren.

Der Ort war zu dem Zeitpunkt von behördlicher Seite noch nicht als innerhalb einer Corona-Krisenregion liegend eingestuft worden. Die Schulleitung des Gymnasiums hatte – nach Abstimmung mit der Bezirksregierung und unter Hinweis auf die finale Entscheidungsgewalt von Elternseite – grünes Licht für die Fahrt gegeben.

Akuttest mit negativem Ergebnis

Nach der Rückkehr am vergangenen Freitag, die mit mehreren Bussen erfolgte, habe der 45-Jährige typische Symptome gezeigt und wurde daraufhin getestet, heißt es in der Mitteilung weiter. Am späten Samstagabend habe sich der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion dann bestätigt. Der Pädagoge befinde sich seitdem zusammen mit seiner Familie in Quarantäne. Sein Gesundheitszustand sei stabil, er zeige „leichte Symptome“.

Die wichtigsten Infos zum Coronavirus 1/11 Immer mehr neue Fälle und Nachrichten rund um das neue Coronavirus Sars-CoV-2 - auch in Deutschland. Doch woran erkenne ich eine Infektion? Und was mache ich dann? Foto: dpa (Symbolbild)

Woran erkenne ich eine Infektion? Die Symptome der von dem Virus verursachten Erkrankung Covid-19 (für Corona virus disease 2019) sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) Fieber, trockener Husten, Schnupfen und Abgeschlagenheit. Auch über Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Schüttelfrost wurde berichtet. Einige Betroffene leiden zudem an Übelkeit und Durchfall. Damit ist es für Laien unmöglich, die Krankheit von der regulären Grippe oder einem grippalen Infekt zu unterscheiden, erklärt Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie der Universitätsmedizin Essen. Bei einem schwereren Verlauf sind Atemprobleme oder eine Lungenentzündung möglich. Foto: dpa

Wie gefährlich ist Covid-19? Die Krankheitsverläufe variieren laut Robert-Koch-Institut stark, von symptomlosen Verläufen bis hin zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO verläuft die Krankheit gerade bei Kindern und jungen Erwachsenen mild. Insgesamt erkrankt nach WHO-Angaben etwa jeder fünfte Infizierte so schwer, dass er im Krankhaus behandelt werden müsse. Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung wird in Deutschland vom RKI aktuell (Stand 3.3. - zur Risikobewertung ) als mäßig eingeschätzt. Eine weltweite Ausbreitung des Erregers sei zu erwarten. Diese Einschätzung könne sich kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern. Foto: dpa (Symbolbild)

Wie wird das Virus übertragen? Das neue Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von Mensch-zu-Mensch über die Schleimhäute geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Es wurden auch Fälle bekannt, in denen sich Personen bei Betroffenen angesteckt haben, die nur leichte oder unspezifische Krankheitszeichen gezeigt hatten. Diese Fälle spielen bei der Verbreitung laut RKI jedoch „offenbar keine größere Rolle”. Die Viren wurden auch in Stuhlproben einiger Betroffener gefunden. Ob SARS-CoV-2 auch fäkal-oral verbreitet werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt. Nach Angaben der Welgesundheitsorganisation WHO scheint dieser Übertragungsweg in China keine Rolle zu spielen. Foto: Alissa Eckert (dpa)

Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr? Von den Menschen, die mit einem Kranken in Kontakt kommen, infizieren sich nach Einschätzung von Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie der Charité in Berlin, derzeit „5 bis 10 Prozent". Die Gefahr, sich in Deutschland mit Grippe- und Erkältungsviren anzustecken, ist nach wie vor ungleich höher als eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Einige Zahlen dazu: Seit Oktober 2019 wurden in Deutschland insgesamt etwa 120.000 labordiagnostisch bestätigte Influ­enzafälle an das RKI übermittelt. Rund ein Sechstel (17 Prozent) dieser Erkrankungen verlief so schwer, dass Patienten ins Krankenhaus kamen. Nachweislich sind in dieser Grippesaison bereits rund 200 Menschen daran gestorben. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland liegt bei rund 500 (Stand 6.3., 7 Uhr, zu den aktuellen Fallzahlen ), einen Todesfall gab es bislang nicht. Foto: dpa

Wie lange dauert die Inkubationszeit? Die Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung mit den Viren bis zum Ausbruch der Krankheit, kann nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts bis zu 14 Tage betragen. Im Durchschnitt beträgt sie der WHO zufolge 5 bis 6 Tage. Foto: dpa

Welche Verhaltensregeln gibt es? Personen, die (unabhängig von einer Reise) einen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das SARS-CoV-2-Virus im Labor nachgewiesen wurde, sollten sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden. Personen, die sich in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, sollten – unabhängig von Symptomen – unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Foto: dpa

Wenn Sie Symptome feststellen... Betroffene sollten vor dem Gang zur Haus- oder Kinderarztpraxis unbedingt dort anrufen. Am Telefon wird das weitere Vorgehen und tatsächliche Risiko beraten. Möglich ist ein Selbsttest (Abstrich) daheim, wenn der Mediziner eine entsprechende Veranlassung sieht. Wer einen begründeten Verdacht hat, mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein, sollte unnötige Kontakte meiden (möglichst zwei Meter Abstand zu anderen Menschen) und zu Hause bleiben - wie auch bei der Grippe. Foto: dpa

Welche Vorsichtsmaßnahmen sollte man ergreifen? Wichtig außerdem, und zwar für alle: Gute Handhygiene, also regelmäßiges Waschen mit Seife. Zudem sollten die Hände vom eigenen Gesicht ferngehalten und aufs Händeschütteln verzichtet werden. Wichtig auch: Richtiges Husten und Niesen - in ein Einmaltaschentuch oder die Armbeuge also. Geschlossene Räume sollte man regelmäßig lüften. Foto: dpa

Brauche ich Atemmasken und Desinfektionsmittel? Atemmasken sind für gesunde Menschen nicht nötig. Und auch ständiges Desinfizieren der Hände ist laut Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie der Universitätsmedizin Essen, überflüssig. Foto: dpa

Noch Fragen? Das Robert-Koch-Institut hat eine Liste mit Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Coronavirus zusammengestellt. Weitere Informationen gibt es hier: Hotline der Stadt Münster: 0251/4921077 (Mo-Mi 8-17, Do 8-18, Fr 8-12) Patientenhotline der Kassenärztlichen Vereinigung: 116117 Hotline der Bezirksregierung für Schulfragen: 0251/4114198 (Mo-Fr 8-16) Bürgertelefon des NRW-Gesundheitsministeriums 0211/8554774 (Mo-Fr 8-18 Uhr) Hotline des Bundesministerium für Gesundheit: 0800/0117722 (Mo-Do 8-18, Fr 8-12; unabhängige Patientenberatung) Foto: dpa

Auch sämtliche Schülerinnen und Schüler, die an der Skifreizeit teilgenommen haben, sind auf Anweisung des Gesundheitsamts Rheine seit Samstag für zwei Wochen isoliert. Die Information darüber habe ein weiterer Begleitlehrer des Gymnasiums am Samstagabend zunächst über eine zuvor schon existente Whatsapp-Gruppe an die Beteiligten weitergegeben (der Redaktion liegt die Nachricht im Wortlaut vor). Dies berichtete am Sonntag eine Mutter, deren Kind an der Skifreizeit teilgenommen hat.

Wenn keine Symptome auftreten, gelte es, während der Quarantänezeit in der Wohnung zu bleiben und Kontakt mit den Mitbewohnern einzuschränken. Konkret bedeutet das, einen Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten und auf Hygiene zu achten. Falls Symptome wie Husten und Niesen oder Fieber auftreten, sei ein Test angesagt. Da ihr Nachwuchs derlei Auffälligkeiten zeigte, war die Mutter (Name der Redaktion bekannt) am Sonntag, so wie in der Whatsapp-Nachricht empfohlen, mit ihrem Kind nach Rheine gefahren, um es dort in einem an der Beethovenstraße in Rheine bereitgestellten Container testen zu lassen. Der Akuttest, es werde ein Abstrich mit einem Wattestäbchen im Mund vorgenommen, habe in ihrem Fall ein negatives Ergebnis gegeben, berichtet sie. Das sei aber keine Garantie dafür, dass die Krankheit nicht doch noch ausbrechen könnte.

Schulbetrieb geht weiter

Der Alltag gestalte sich für sie und ihr Kind derzeit schwierig. „Ich habe meinen Arbeitgeber benachrichtigt, der mich vorläufig ins Home-Office geschickt hat“, berichtet die alleinerziehende Mutter. Obwohl die beschriebenen Kontakteinschränkungen im Alltag nicht immer eingehalten werden könnten („Wenn ich meine Tochter mit dem Wagen zum Arzt fahre, ist das zum Beispiel gar nicht möglich“), werde sie aber nicht in Panik verfallen. Wesentlich schwieriger stellt sie sich die Situation bei größeren Familien mit Geschwisterkindern vor. Der Aufwand sei dann sicher immens.

Schulleiter Jochen Hornemann wollte sich am Sonntag auf Anfrage nicht näher zu den Gegebenheiten äußern, verwies stattdessen auf die Pressestelle der Kreisverwaltung. Auf die Frage, ob er die Gefahr unterschätzt habe, antwortete der Schulleiter: „Natürlich weiß man im Nachhinein immer mehr. Man kann aber Entscheidungen stets nur auf den Zeitpunkt bezogen treffen und zu dem Zeitpunkt war die Gefahr überschaubar.“

Der Schulbetrieb am Gymnasium Arnoldinum, das bestätigte Kreispressesprecherin Kirsten Weßling auf Anfrage, geht vorerst wie gewohnt weiter. Weßling: „Die Skifreizeitler haben keinen Kontakt zur übrigen Schulgemeinde gehabt.“