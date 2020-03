Aufklärung mit dem Geigerzähler

Reinhard Övermann passt regelmäßig die Atommülltransporte in Steinfurt ab

Burgsteinfurt -

Die beiden Schüler, die am Gleis eins auf ihren Zug warten und den rot beplanten Güterwaggons hinterherschauen, bestärkten Reinhard Övermann in seinem Tun. „Was war das denn gerade?“, fragt einer der Jugendlichen. Der pensionierte Elektrotechnik-Ingenieur bleibt stehen, fingert den orangenen, handygroßen Geigerzähler aus seiner Jackentasche und erzählt: „Das war ein Atommülltransport aus Gronau. Die Fracht geht jetzt in ein Lager nach Russland.“ Ob die Strahlung denn gefährlich sei, wollen die beiden wissen. Övermann bemüht sich um eine neutrale Antwort: „Die war 30 Mal höher als normal. Deswegen fällt man aber nicht gleich tot um.“