Und die Jugendlichen treten selbst den Beweis an. Die B-54-Unterführung im Bagno zeigt, was die Schützlinge der Borghorster Künstlerin Brigitte Bäumer bewegt. Eine Welt im Klima-Fieber, das Borderline-Syndrom, Abhängen am Computer, der Kampf gegen Rassismus und der Weg in eine ungewisse Zukunft. Die Graffiti in dem 20 Meter langen Tunnel haben schon viele Spaziergänger und Radfahrer zu einem Stopp bewegt. Kunst kann eben die Welt verändern. . .

Ehe die jungen Maler auf die Tube, pardon, auf die Spraydose drücken konnten, floss der Schweiß, wie sich Carla Kötters noch gut erinner kann: „Wir mussten die Tunnelwände erstmal säubern und dann mühevoll grundieren.“ Brigitte Bäumer: „Dafür rückte die ganze Truppe mit Schrubbern, Besen, Drahtbürsten, Pinseln und Rollen an.“ Was ihr dabei besonders gefiel: „Die Jugendlichen haben in Teams gearbeitet, anders wäre so ein Projekt auch gar nicht zu machen gewesen.“ Und bevor die ersten Farbnebel auf die Wände geworfen wurden, entstanden auf Papier Entwürfe der meterhohen Kunstwerke. Dabei wurde „diskutiert, experimentiert, verworfen und neugemacht“, so die Projektleiterin.

Inzwischen sind die 160 Quadratmeter fast komplett ausgefüllt. Ärgerlich: Fremde Sprayer haben Teile der Kunstwerke übermalt, da muss jetzt erneut grundiert werden. Aber auch von solchen Rückschlägen lässt sich die eingeschworene Truppe nicht entmutigen. Nicht zuletzt das Lob, das die Jugendlichen von den zufälligen Besuchern ihrer Tunnel-Ausstellung erhalten haben, ist für sie Ansporn weiterzumachen. Schließlich sind sie ja nach wie vor felsenfest davon überzeugt: „Kunst kann die Welt verändern.“