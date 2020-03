Stadt droht mit Geldbußen

Im Vergleich zum Kreis Borken hinken die hiesigen Behörden dem Verfahren hinterher: Den an der Fahrt beteiligten Schülern aus Schöppingen ist eine solche Verfügung bereits am Sonntag vom Ordnungsamt der Gemeinde zugestellt worden – zuvor hatte diese alle betroffenen Eltern telefonisch darüber informiert und um Verständnis für die Maßnahmen gebeten.

Und die sind – zumal im harten Amtsdeutsch formuliert – stringent: In der Borkener Variante der Verfügung, der die Steinfurter aller Voraussicht nach sehr ähnlich sein wird, ist von „Absonderung“ der Beteiligten die Rede. Den Schülerinnen und Schülern wird untersagt, bis zum Ablauf der Quarantäne ihr Elternhaus zu verlassen.

Zudem ist es während dieser Zeit auch verboten, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht dem Haushalt angehören. Angeordnete Untersuchungen muss das Kind an sich vornehmen lassen. Zudem müssen die unter Quarantäne Stehenden täglich zwei Mal Fieber messen und ein Tagebuch zu Symptomen, allgemeinen Aktivitäten und Kontakten zu weiteren Personen führen.

Eine Reihe von Hygieneregeln gilt es ebenfalls zu beachten. Zum Beispiel dürfen Mahlzeiten nicht gemeinsam eingenommen und das Kind muss in einem getrennten Raum untergebracht werden. Bei Auftreten von Symptomen ist umgehend das Gesundheitsamt zu kontaktieren.

Auch auf die Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Anordnungen wird ausdrücklich hingewiesen: Es droht die Unterbringung in einer abgeschlossenen Einrichtung, Zuwiderhandlungen können zudem mit Geldbuße oder einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bestraft werden.

Gestern warteten die Steinfurter Eltern der betroffenen Schüler noch auf eine solche Verfügung. Susanne Laumann vom städtischen Ordnungsamt bat aber schon um Verständnis für die Maßnahmen – und auch die relativ „harte Sprache“, mit der sie kommuniziert werden. Die sei notwendig, um das Risiko weiterer Ansteckungen zu verringern. Laumann: „Man kann da nichts schönreden, der Wortlaut einer Ordnungsverfügung ist nun mal streng und muss es auch sein.“

Derweil herrscht offenbar Ärger bei vielen Eltern der Skifreizeitteilnehmer über die Informationspolitik der Schulleitung, nachdem am Freitag bekannt geworden war, dass Südtirol offiziell als Corona-Risikogebiet eingestuft worden ist. So war in einem von Schulleiter Jochen Hornemann am Freitag an die beteiligten Schüler und Lehrer noch vor deren Abreise verfassten Infoschreiben (liegt der Redaktion vor), zwar die Rede davon, dass diese angewiesen sind, am darauffolgenden Montag zuhause zu bleiben. Von einer sofortigen Quarantäne für alle Beteiligten nach Eintreffen in Steinfurt aber nicht. Kreispressesprecherin Kirsten Weßling erklärte auf Nachfrage, genau diese Quarantäne sei aber vom Gesundheitsamt an die Schulleitung kommuniziert worden.

Erst am späteren Samstagabend herrschte Klarheit – über eine Whats­app-Nachricht hatte besagter Verbindungslehrer dies in die Skifreizeit-Gruppe gepostet. Bis zu diesem Zeitpunkt aber waren offenbar schon Schüler in der Öffentlichkeit unterwegs, nach Informationen dieser Zeitung unter anderem auch auf einer Party in Hollich.