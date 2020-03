Das monatliche Treffen der Frauengruppe des Caritas-Verbandes Steinfurt stand im März unter dem Motto „Kekse – Kunst – Kontakte“. „Die Kekse stehen dafür, es sich gut gehen zu lassen. Kontakte sind wichtig für die Integration, und die Kunst ermöglicht ein geselliges Miteinander, bei dem die Sprache nicht im Vordergrund steht. Der Austausch läuft dann locker nebenbei“, so beschreibt die Maria Brümmer Hesters das Konzept, das sie und die Künstlerin Zahra Dehghani aus Emsdetten auf Einladung des Caritasverbandes mit nach Burgsteinfurt gebracht hatten.

Friedensprojekt

Inspiriert von dem internationalen Friedensprojekt „Simply blue“, gestalteten knapp 20 Frauen unterschiedlicher Herkunft gemeinsam blau-weiße Papierfliesen. Dazu wurden zunächst Papierquadrate mit blauer Tinte eingefärbt. Nach dem Trocknen malten die Frauen mit einem Tintenlöscher Mandalas oder andere Muster auf die Papiere. So entstanden ganz individuelle kleine Kunstwerke, denen nur das Format und die Farben gemeinsam sind.

Die iranische Kunsthistorikerin Zahra Dehghani erläutert deren Bedeutung im arabischen Kulturkreis: „Blau steht für Ruhe und Weiß ist die Farbe der Reinheit“. Dass es eine ähnliche, ganz alte Tradition auch in Westfalen gibt, hatten die Teilnehmerinnen der Frauengruppe eine Woche zuvor bei einem Besuch der Blaudruckwerkstatt des Heimatvereins erfahren, berichtete die Verantwortliche Steffi Herrmann. Dort erhielten sie tolle Anregungen für ihre Fliesenmuster, bevor die Frauen jetzt im Café Lighthouse (lernen fördern) selbst kreativ wurden.

Symbol für Individualität

An nur einem Nachmittag stellten sie 48 Fliesen her, die am Ende von Maria Brümmer Hesters und Zahra Dehghani zu einem großen Gesamtbild arrangiert wurden. Steffi Herrmann versprach, dieses schöne Symbol für Individualität in der Gemeinschaft rahmen zu lassen und in den Einrichtungen des Caritasverbandes auszustellen.

Die Frauengruppe freut sich über weitere Teilnehmerinnen, die Spaß an gemeinsamen Aktivitäten und Austausch im geschützten Rahmen haben. Informationen bei Steffi Herrmann, Telefon 01 51 / 44 04 26 01.