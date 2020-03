Besuchsverbot im Altenheim

Die Fallzahlen der Coronainfektionen steigen an. „Und es wird mehr“, ist Allgemeinmediziner Dr. Volker Leiß überzeugt. Auch wenn er als Arzt gerne kranken Menschen hilft, eine mit dem Coronavirus infizierte Person sollte seine Praxis nicht betreten. „Ein entsprechendes Plakat mit einem Hinweis haben wir – und auch die anderen Kollegen – an der Eingangstür aufgehängt“, sagt Leiß. Wenn also jemand glaubt, er könne mit dem Virus infiziert sein, weil er Kontakt mit Infizierten hatte oder kürzlich in einem Risikogebiet war und Erkältungssymptome zeigt, sollte er auf keinen Fall einen Hausarzt aufsuchen, sondern ihn telefonisch kontaktieren.

„Wir sind in den Praxen überhaupt nicht auf Corona-Patienten vorbereitet“, betont Leiß. „Wir haben nicht einmal die notwendige Schutzkleidung.“ Das ärgert auch seinen Kollegen Frank Vossen: „Wir können ja nicht einmal Schutzkleidung bekommen. NRW-Gesundheitsminister, Karl-Josef Laumann hat verkündet, Schutzkleidung bestellt zu haben. Aber wann die in den Praxen ankommen soll, das wissen wir nicht.“

Wenn ein infizierter Patient in die Praxis käme, bedeutetet das für das gesamte Team, das mit dem Patienten in Kontakt gekommen ist, eine 14-tägige Quarantäne. Damit könne eine Praxis lahmgelegt werden. „Wenn das in mehreren Praxen passiert, kann die ärztliche Versorgung an ihre Grenzen geraten. Damit es gar nicht erst soweit kommt, rät Leiß dazu, Ruhe zu bewahren. Vossen geht davon aus, dass die Quarantäne-Vorschriften dann ohnehin aufgeweicht werden müssten.

„Ich halte es für richtig, Veranstaltungen abzusagen. Wir können die Ausbreitung nicht verhindern, es ist aber wichtig sie mit solchen Maßnahmen zu verlangsamen“, ist Leiß überzeugt. Vossen wünscht sich sogar noch drastischere Maßnahmen. „Bei jüngeren Menschen hat eine Infektion mit dem Coronavirus in der Regel keine schwerwiegenden Folgen. Daher müssen wir die älteren Menschen schützen.“ An sie müsse appelliert werden, in diesen Zeiten zuhause zu bleiben, und für sie müssten Einkaufshilfen organisiert werden. „Kindergärten zu schließen, weil eine Erzieherin unter Quarantäne steht, ist deshalb auch nicht der richtige Ansatz“, so Vossen weiter. „Die Eltern gehen weiter zur Arbeit und bringen die Kinder in der Zeit bei den Großeltern unter – das ist paradox.“

Reinhard van Loh, Leiter des evangelischen Altenhilfezentrums Dietrich-Bonhoeffer-Haus, erreichen derzeit jeden Tag neue Erlässe, die auf Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Altenheimen beruhen. „Wir versuchen, diese schnellstmöglich umzusetzen“, so van Loh. Eine enorme Herausforderung für den Krisenstab, denn eine ähnliche Situation sei noch nicht dagewesen.

Um die Bewohner, die bekanntlich ein hohes Risiko tragen, sich anzustecken, zu schützen, gelte strenge Hygienevorschriften. Sämtliche Veranstaltungen mit externer Beteiligung sind abgesagt und auch für die Angehörigen gelten mittlerweile, Stand Freitagnachmittag, drastische Einschränkungen: Die Heimaufsicht hat den Einrichtungen empfohlen, keine Besuche Externer mehr zuzulassen. Van Loh sieht das durchaus kritisch: „Ganz ohne soziale Kontakte geht es auch nicht.“

Und die Bewohner selbst? Die reagieren oftmals mit großer Gelassenheit auf die Situation. „Ein Vorbild für die Öffentlichkeit draußen, die sich ja oftmals panisch verhält.“

Beim Pflegedienst der Domus Caritas Gemeinnützige GmbH liegen Corona-Notfallpläne in der Schublade. „Wir haben unsere Mitarbeiter noch einmal mehr auf die ohnehin notwendigen Hygienemaßnahmen hingewiesen“, sagt die Gesamtleiterin der ambulanten und teilstationären Dienste, Christiane Nitz. Zudem seien alle Mitarbeiter mit Erkältungsanzeichen gebeten worden, nicht zur Arbeit zu kommen. Des Weiteren werde im Fall, dass nicht genügend Pflegekräfte einsatzbereit seien, nach einem Ampelsystem vorgegangen und Pflege dort, wo Angehörige einspringen könnten reduziert.