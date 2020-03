Zu Beginn berichtete der Vorsitzende Kai Laukemper davon, dass von den an die Mitglieder versandten Fragebögen bisher 100 im Rücklauf sind. Dazu kommen noch etwa 80 Online-Antworten. In Kürze müssen diese Fragebögen und Antworten der Prinzen-Schützen ausgewertet werden, um für die Vereinsaufgaben in der Zukunft gerüstet zu sein. Bis bis zum Osterfest sollten die Prinzen-Schützen antworten, damit weitere Ideen und Anregungen erarbeitet werden können.

Drei Projektgruppen haben zwischenzeitlich die Arbeit aufgenommen. Die ausgearbeiteten Ideen führten zu intensiven Diskussionen und interessanten Vorschlägen, die in Kürze noch detaillierter im Vorstand besprochen werden müssen. Die Ideen und Vorschläge garantieren in Zukunft zum Teil interessantes und lebendigeres Vereinsleben bei den „Schütten tho Borchorst“. Nicht alles lässt sich gleich umsetzen und soll zeitlich versetzt in die Aktivitäten einfließen.

Wichtige Punkte waren erwartungsgemäß die künftige Mitgliederwerbung, neue Veranstaltungsangebote und geplante Events nur für den Jugendbereich. Für die Mitgliederwerbung wird im Vorstand daran gearbeitet, die Mitgliederbeiträge zu strukturieren sowie verschiedene Aktionen zur Mitgliederwerbung auf die Beine zu stellen. So sollen unter anderem junge Schützen sowie Familien von der Überarbeitung und Anpassung der Beiträge profitieren. Weitere Ideen gibt es bei dem riesigen Potenzial der Eltern der Tanzgardenmädchen und des Spielmannszuges. Ebenso sollen neu zugezogene Borghorster angesprochen werden.

Das Gremium möchte alle Mitglieder intensiver in das Vereinsleben einbinden. Interessante Aufgaben gebe es genug in der Gesellschaft. Einstimmig begrüßte der Arbeitskreis, dass alte Traditionen und Bräuche der Prinzen-Schützen sehr wohl in ein modernes Gewand passen.

Die Initiatoren der „Mission Prinzen-Zukunft“ denken unter anderem darüber nach, das Kaffeetrinken der Damen mit einem kurzweiligen Programm an einem anderen Schützenfesttag zu organisieren.

Intern will das Gremium die Vorbereitungen für verschiedene Veranstaltungen und Schützenfeste auf mehr Schultern innerhalb des Vorstandes und der Abteilungsmitglieder verteilen. Einig waren sich die Teilnehmer der Arbeitssitzung darüber, dass bestehende Veranstaltungen aufgewertet werden müssen. Eingefahrene Strukturen sollen überdacht und zum Teil abgeschafft werden.

Neue geplant sind Events ausschließlich für die Jugend. Unbedingt soll wieder die Halloween-Party stattfinden, die vor zwei Jahren zu einem riesigen Interesse geführt habe. Weiter soll es auch eine Jugendparty oder eine sogenannte Sommernachtsparty geben.

In den kommenden Monaten sollen frische Ideen in der Vereinsarbeit umgesetzt werden, darüber ist man sich im Gremium klar und voller Tatendrang, diese umzusetzen. Für Mitglieder und Familien wird es nach alter Tradition am 1. Mai einen Maigang geben und zwar mit Bollerwagen und grünen Zweigen an den fahrbaren Untersätzen. Dazu sind auch Nichtmitglieder mit den Familienangehörigen willkommen.