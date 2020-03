Egal, ob öffentlich oder privat, in geschlossenen Räumen oder unter freiem Himmel – Veranstaltungen aller Art sind ab sofort in Steinfurt verboten. Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer hat am Sonntagabend eine entsprechende Allgemeinverfügung unterzeichnet. Ausgenommen von diesem Verbot sind die Wochenmärkte und andere Veranstaltungen, die notwendig sind zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung oder für die Daseinsfürsorge. Darüber hinaus müssen Gaststätten mit Thekenbetrieb, Eisdielen, Clubs, Bars und Discotheken schließen. Auch das Kino darf keine Filme mehr zeigen.

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gehen aber noch weiter. „Wir müssen alles tun, um den Coronavirus in den Griff zu bekommen“, sagte die Bürgermeisterin. Darum werden die Fitnessstudios und Rehaeinrichtungen am Dienstag geschlossen.

Mit der neuen Allgemeinverfügung, die erst einmal bis zum 19. April gilt, trifft es auch die Bildungseinrichtungen der Stadt – einschließlich der Museen. Volks- und Musikschulen müssen alle ihre Angebote einstellen. Egal, ob Einzel- oder Gruppenunterricht.

Die Bürgermeisterin untersagt schließlich „Zusammenkünfte in Sportvereinen“. Wettbüros, Spielhallen und Bordelle sind von den Schließungen ebenfalls betroffen.

Restaurants und Hotels dürfen erst einmal weiter geöffnet bleiben. Sie müssen allerdings umfangreiche Sicherheits- und Hygienevorkehrungen treffen: Die Gäste müssen mit Kontaktdaten registriert werden, einschließlich Datum und Uhrzeit. Zwischen den Tischen muss ein Sicherheitsabstand von zwei Metern eingerichtet werden. Die Gäste müssen auf die Hygienerichtlinien hingewiesen werden.

Die Entwicklung der Corona-Ansteckungen, in Steinfurt waren es bis Sonntagabend acht, habe gezeigt, dass die bislang getroffenen Vorkehrungen nicht ausgereicht haben, begründet die Bürgermeisterin in ihrer Verfügung den Grund für die weitere Verschärfung. Ziel ist es nach wie vor, die „Ausbreitung des Virus einzudämmen und Infektionsketten zu unterbrechen“.