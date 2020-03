Ganz unterschiedliche Betroffenheit

Teils massive Umsatzrückgänge, Liquiditätsengpässe, Kurzarbeit bis hin zu Entlassungen – die Corona-Pandemie stellt viele Wirtschaftsunternehmen vor Probleme, die bis zur Existenzbedrohung gehen. Kurzfristig lassen sich Produktions- oder Auftragsengpässe noch ausgleichen. Doch die Ungewissheit über die Dauer der Krise lassen viele Unternehmer sorgenvoll in die Zukunft blicken. Die Unterschiede in der Betroffenheit sind dennoch groß, wie eine aktuelle Umfrage dieser Zeitung bei lokalen Betrieben ergab.

„Wir haben immer Höhen und Tiefen erlebt, aber so etwas, das ist noch nie da gewesen in unserer 40-jährigen Betriebsgeschichte.“ Günther Schwarte, Inhaber des Kaufhauses Vorgerd in der Burgsteinfurter Innenstadt, wird sehr nachdenklich, wenn er auf die möglichen Folgen der Corona-Krise angesprochen wird. Noch seien diese gar nicht in ihrer ganzen Dimension abschätzbar. Aus dem Umstand, dass sein Traditionsgeschäft an der Steinstraße geschlossen ist, muss Schwarte versuchen, das Beste daraus zu machen. Allzu viel kann er nicht bewegen: „Ich verhandele mit meinen Lieferanten, um anstehende Liefertermine zu verschieben.“ Geöffnet hat weiterhin die im Geschäft installierte Postfiliale. Wichtig findet das Schwarte vor allem deshalb, weil er so noch eine kleine Möglichkeit hat, den Kontakt zum Kunden zu halten.

Online-Geschäft: Nur die Großen profitieren

Das Online-Geschäft zu pushen, gelingt aus dem Stand heraus nur begrenzt, „bei uns liegt der Schwerpunkt nun mal auf dem Ladengeschäft“. Das allergrößte Stück vom Kuchen schnitten sich ohnehin die etablierten Internetriesen Amazon und Co. heraus. Schwarte nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er sagt, dass diese Entwicklung den Niedergang des stationären Einzelhandels noch beschleunigen könnte.

Dass der Staat angesichts der tiefgreifenden Krise einen Schutzschirm nie dagewesener Größe aufspannt, findet Schwarte notwendig und gut. Allerdings müsse auch gewährleistet sein, dass die Hilfe auch an der Basis ankommt. Dass das öffentliche Leben fast vollständig zum Erliegen gekommen ist, um der weiteren Ausbreitung des Erregers entgegenzuwirken, dafür hat er Verständnis – auch wenn es ihn und seine Mitarbeiter hart trifft. Gesundheit gehe vor.

Er hoffe, dass sich bei so manchem, der sich immer nur nach dem Prinzip „Schneller, höher, weiter“ auf Effizienz und Gewinnsteigerung konzentriert hat, die Erkenntnis durchsetzt, dass es noch andere, wichtigere Dinge im Leben gibt. Schwarte ist überzeugt: „Nach Corona wird die Welt sich verändert haben.“

Marc Arning, Geschäftsführer der gleichnamigen Burgsteinfurter Bauunternehmung, ist sich den Gefahren, die die Corona-Krise auf längere Sicht auf den Traditionsbetrieb haben kann, wohl bewusst. Doch Schwarzmalen will er auch nicht. Er hat auch keinen Grund dafür. Denn die Geschäfte laufen derzeit noch gut für die mehr als 130 Mitarbeiter. Lediglich zwei Baustellen seien aufgrund der Krise weggebrochen, die Mitarbeiter entsprechend auf andere Projekte verteilt worden.

Die Lieferketten seien weitgehend stabil. „Dass wir vorwiegend regional erzeugte Baustoffe verarbeiten, erweist sich jetzt als Vorteil“, sagt Arning. Indes: Sollte die Kette an wichtiger Stelle reißen, könne Kurzarbeit nicht mehr ausgeschlossen werden. Und auch staatliche Hilfen seien dann unabdingbar. Noch aber laufe der Betrieb gut. Die Ungewissheit aber, wie lange die Krise andauern wird und mit welcher Dynamik sie sich entwickeln wird, sei belastend.

Kurzarbeit nicht ausgeschlossen

Zumindest aktuell sogar zu den Gewinnern der Corona-Krise gehört der Verpackungshersteller Walki im Gewerbegebiet Sonnenschein, der insbesondere auch für die Lebensmittelindustrie produziert. „Unsere Anlagen laufen auf Volllast“, sagt Prokurist Christof Kallinger auf Nachfrage. Da sich einige Mitarbeiter, die indirekt Kontakt zu möglicherweise Infizierten hatten, freiwillig in Quarantäne begeben haben (Kallinger: „Wir wollen kein Risiko eingehen“), könne diese aufrecht erhalten werden, weil einige kaufmännische Angestellte ersatzweise in die Produktion gewechselt sind.

Da ein Großteil aus Skandinavien stamme, gebe es bis auf Kleinigkeiten bislang auch keine Engpässe in der Materialbeschaffung. „Im Norden ist die Pandemie noch nicht so angekommen wie bei uns“, weiß Kallinger, der derzeit, wie fast alle Verwaltungsmitarbeiter, im Homeoffice arbeitet.

„Man muss schon weit im voraus denken“, sagt Christopher Kläver, Juniorchef des gleichnamigen Borghorster Steinmetzbetriebs, zur derzeitigen Situation, was die Materialbeschaffung des Handwerksbetriebs angelangt. Die Lieferbeziehungen seien weltweit aufgebaut, ein Schwerpunkt sei zudem Italien. „Zunehmende Engpässe sind absehbar“, ist Kläver Realist.

Noch laufe der Baustellenbetrieb recht gut, berichtet er. Da das Fliesenlegen jedoch meist immer das letzte Gewerk sei, dass vor der Fertigstellung durchs Haus gehe, müsse zuvor nur ein anderes Gewerk nicht nach Plan laufen und man käme in Schwierigkeiten.