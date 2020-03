Steinfurt -

Von Axel Roll

Dass viele Steinfurter seit Tagen in den eigenen vier Wänden ihrem Broterwerb nachgehen und nicht nach Münster oder Rheine pendeln, macht sich mittlerweile im Wasserwerk Ahlintel bemerkbar. Die Pumpen müssen mehr als üblich von dem kostbaren Nass ans Tageslicht befördern. „Der Verbrauch ist in Steinfurt nicht signifikant höher, aber er ist gestiegen“, stellt Stadtwerke-Geschäftsführer Rolf Echelmeyer fest, ohne konkrete Zahlen nennen zu können. „Am häufigeren Händewaschen kann es nicht liegen“, ist er überzeugt. „Wenn die Bürger am Tag aber zum Beispiel fünfmal die Toilettenspülung betätigen, während sie das sonst dreimal auf ihrer Arbeitsstelle machen, dann merken wir das“, so der Stadtwerke-Chef.