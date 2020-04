Einsamer Emmausgang

Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld fragte sich bei der kurzen Andacht, was die Laterne auf ihren Wegen zur Nikomedeskirche schon so alles gesehen hat. Nun, so einsam wie am Ostersonntag war es für den fast 200 Jahre alten Messingkandelaber wohl noch nie. Vielleicht in den letzten beiden Weltkriegsjahren, als die Nazis den Emmausgang der Borghorster Prinzen-Schützen verboten hatten und mutige Mitglieder die drei brennenden Kerzen unter einem schwarzen Tuch verborgen auf geheimen Wegen zur Kirche brachten – nur um das dem Burgsteinfurter Fürstenhaus anno 1823 gegebene Versprechen zu halten. Was die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten nicht schaffte, sollte das Schreckensvirus mit Namen Corona erst recht nicht zustande bringen. . .

Und darum machten sich am Ostersonntag König Frank Vismann und Vorsitzender Kai Laukemper um punkt 19.30 Uhr alleine auf den Weg. „Ohne Tritt, marsch.“ Zuvor hatte Hauptmann Enrico Husham unter den wachsamen Augen des Ersten Fähnrichs Andreas Rosenkranc mit einem langen Streichholz die in diesem Jahr nicht ganz so langen Kerzen vor der Vereinsgaststätte Lindenhof an der Dumter Straße entzündet. Rosenkranc war es auch gewesen, der die Messingleuchte vor ihrem historischen Gang blankgewienert hatte. Bislang war es immer die Arbeit der Prinzen-Vorstandsdamen gewesen, die dieses Mal aber auch vor Corona kapitulieren mussten.

Tradition meets Moderne: Emmausgang wird gestreamt

Der Emmausgang 2020 war somit aus mehreren Gründen historisch. Ein weiterer: Da die Prinzen-Mitglieder vom Marsch zur Kirche ausgeschlossen waren, konnten sie den Weg durch die Borghorster Innenstadt im Internet mitverfolgen. Kai Laukempers Freundin Michelle Queins filmte das denkwürdige Ereignis für die interessierten Borghorster und streamte es live. Ein weiterer Aspekt des Mottos: „Tradition meets Moderne.“ Die Übertragung endete übrigens erst – natürlich mit einigen Unterbrechungen – um 3.21 Uhr. So lange hielt die dritte Kerze in der Laterne durch. Dieser letzte Akt des jährlichen Emmausgangs fand in der Wohnung des Vorsitzenden sein Ende. Das Vereinslokal war ja bekanntlich tabu.

Emmausgang der Borghorster Prinzen-Schützen 1/25 Eindrücke vom Emmausgang 2020 durch die Borghorster Innenstadt zur Kirche Foto: Axel Roll

„Das war schon ein ganz eigenartiges Gefühl“, fand Kai Laukemper nur schwer Worte für den rund 20-minütigen Marsch durch die Borghorster Innenstadt zur Kirche, wo er mit König Frank Vismann von Pfarrer Dr. Jochen Reidegeld und dessen evangelischen Kollegen Holger Erdmann empfangen wurde. Unterwegs waren gerade im Prinzen-Land auffällig viele Spaziergänger unterwegs, die natürlich nur rein zufällig auf die Mini-Prozession trafen. An einigen Häusern hatten sich die Bewohner mit brennenden Kerzen an die Straße gestellt. Dem Wunsch des Prinzen-Vorstandes, die Fenster entlang des Weges mit einer Kerze zu schmücken, waren allerdings nur wenige Borghorster nachgekommen.

Dass die Andacht in der Nikomedeskirche ökumenisch gestaltet wird, ist mittlerweile Tradition. Seit dem 190. Geburtstag des Emmausgangs ist das so. Und somit eine konsequente Weiterführung des Gedankens, der wohl zur Schenkung des Fürstenhauses an die Prinzen führte. Es fehlen zwar Aufzeichnungen über die Gründe, die den Protestanten Alexius zu dieser Schenkung an die katholischen Schützen veranlasste, die Prinzen und Fürst Christian sind sich aber heute einig darüber, dass sie als ein Zeichen der Ökumene gesehen werden muss.

Die Pfarrer Jochen Reidegeld und Holger Erdmann stellten in ihren kurzen Ansprachen die Verbindung zwischen dem Licht in der Laterne zum Osterfest in Zeichen von Corona her. „Licht ist ein Zeichen der Hoffnung. So ein Zeichen benötigen die Menschen gerade in diesen Zeiten“, so Reidegeld wörtlich. Holger Erdmann bat die Menschen, aufeinander zu achten und Fürsorge zu stiften. Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer betonte, wie wichtig der Stadt Traditionen wie der einzigartige Emmausgang seien. Darum ihr ausdrücklicher Dank für das Engagement der Prinzen-Schützen. Schützenkönig Frank Vismann betete die drei Vaterunser für die verstorbenen Prinzen-Mitglieder, für die Toten aller Schützenvereine und die Opfer der Corona-Pandemie.

Dritte Kerze erlischt erst spät

Zu diesem Zeitpunkt wusste Vorsitzender Kai Laukemper noch nicht, dass der anstrengendste Teil des Emmausgangs noch auf ihn wartete. Allein mit der Laterne in der Wohnung, ohne die Schützen-Kameraden um sich, wurde der Abend dann trotz Videokonferenz mit dem Vorstand sehr lang. Kerze eins erlosch um 23.33 Uhr, die zweite folgte sechs Minuten später. Aber wie gesagt, die letzte hatte Kondition und hielt noch fast vier Stunden durch. Obwohl die Verantwortlichen schon extra kleine Dochtträger in die Laterne gesteckt hatten.

Heute verschwindet das fürstliche Geschenk im Tresor der örtlichen Sparkasse. Und könnte es sprechen, es hätte wieder etwas zu erzählen. Von einem der einsamsten Emmausgänge ihrer Geschichte. . .