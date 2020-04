Schule auf der Einbahnstraße

Thomas Dues weiß nicht genau, wie viel Meter rotes Klebeband auf den Schulboden gepappt wurden. „Ich hatte aber schon Angst, dass die Vorräte im Baumarkt nicht reichen“, lacht der Leiter der Technischen Schulen. Pfeile, Kreuze und Abstandslinien markieren an Tag eins nach der Aussetzung des Unterrichts mit Flatterband und laminierten Stoppschildern das Einbahnstraßensystem. Auf der einen Seite in das Gebäude an der Liedekerker Straße hinein, dann links ab zum Händewaschen, ehe es die Treppe rauf in die Unterrichtsräume und auf der anderen Seite wieder herausgeht. In den Klassenräumen ließ das Helferteam den Zollstock sprechen. 1,50 Meter Abstand in alle Richtungen zwischen den Einzeltischen.

Bestätigung

„So kann‘s gehen“, ist Dues überzeugt und bekommt am Morgen zur Bestätigung den hochgereckten Daumen vom Sozialdezernenten des Kreises, Tilman Fuchs, der sich vor Unterrichtsbeginn ein Bild von den Hygienemaßnahmen vor Ort macht. „Besser kann man es nicht machen.“

Der Donnerstag und die folgenden Tage sind so etwas wie ein Probelauf für den Schulbetrieb unter dem Diktat des Coronavirus. Von den über 2000 Schülern sind an diesem Morgen gerade einmal 150 im Haus. In Raum 8b starten die Abiturienten des maschinenbautechnischen Zweigs mit ihrer Vorklausur in Mathematik. Deutsch und Englisch folgen. „Die sollten eigentlich vor den Ferien geschrieben werden“, bedauert Karl-August Valk als zuständiger Abteilungsleiter. „Aber da hat uns das Virus dann einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Drängeleien

An diesem Morgen ist vieles anders. Sogar der Unterrichtsbeginn. Um Drängeleien und Schlangen an den Eingängen und Waschbecken zu vermeiden, bekamen die Klassen unterschiedliche Anfangszeiten zugeteilt. Die einen stehen um 8 Uhr vor der Tür, die anderen um 8.15 Uhr.

Im ersten Stock bereiten sich die Berufsschüler auf ihre erste Schulstunde seit Wochen vor. Die Maurer, Maler, Tischler, Gärtner und Metallbearbeiter stehen kurz vor der Gesellenprüfung. Dort, wo die Klassenräume zu klein sind, teilen sich die Gruppen. Eine Klasse in zwei Räumen – auch eine neue Erfahrung. Regulärer Unterricht ist in diesen Tagen nicht geplant. „Das ist gezielte Vorbereitung auf die Prüfungen“, erläutert der stellvertretende Schulleiter Guido Hermes. In zwei Fällen mit umgekehrten Vorzeichen: Waren in den vorangegangenen Wochen die Schüler zu Hause und büffelten mit den digitalen Hilfen, sitzen jetzt die Jugendlichen in der Schule und der Lehrer ist zu Hause.

Risikogruppen

Thomas Dues: „Wir haben einige Kollegen, die zu den Risikogruppen gehören, die dürfen natürlich nicht in die Schule.“ Dazu zählen zum Beispiel Über-60-Jährige und Personen, die zu Hause Angehörige pflegen. Die zu Homeoffice verdammten Kollegen sind darum per Videokonferenz in den Klassenraum geschaltet.

Guido Hermes hat als Hauptverantwortlicher für den Stundenplan die Aufgabe, diesen ganz besonderen Schulalltag zu organisieren. Zum Beispiel mit Dienst-, Stunden- und Raumplänen. „Das hat im Augenblick eher was mit Kreuzworträtsellösen oder Sudoko zu tun“, erklärt der stellvertretende Schulleiter auf dem Weg ins Lehrerzimmer.

Auch dort ist Corona angekommen. Die Schreibtische sind weit auseinandergeschoben, vorne im Sekretariat stehen auf dem Tresen die mittlerweile obligatorischen Spuckschutze, dahinter arbeitet das Damenteam. Bevorzugtes Kommunikationsmittel: E-Mail und Telefon. Thomas Dues: „Viele Ausbildungsbetriebe wollen natürlich wissen, was los ist und informieren sich bei uns.“

Thomas Dues ist überzeugt: „Unterricht ist unter diesen erschwerten Bedingungen möglich.“ Und auch notwendig, wie Karl-August Valk aus Gesprächen mit den Schülern entnimmt: „Wenn uns Schüler fragen, ob denn nicht bald der Unterricht wieder losgeht – das sagt doch eigentliche alles, oder?“